小雨“出没”，升温暂缓！洛阳最新天气预报来了
来源: 洛阳网 2025.10.22 21:15
　　今天午间，太阳短暂“露面”之后，又藏进了云层之中。

　　明天将迎来秋天的最后一个节气——霜降。此后草木摇落，寒意渐浓；万物收藏，静候冬临。

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周，前期受较强冷空气影响，洛阳市气温偏低；受高空低槽东移影响，24日前后将再次出现小雨天气。后期以晴好天气为主，气温有所回升。

　　具体预报

　　22日(今天)夜里：多云。

　　23日(周四)：多云到阴天，夜里偏南部分地区转零星小雨，东北风2级～3级，气温7℃～15℃。

　　24日(周五)：阴天有小雨或零星小雨，偏东风2级～3级，气温8℃～15℃。

　　25日(周六)：小雨停止转多云，气温10℃～14℃。

　　26日(周日)：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温8℃～19℃。

　　27日(周一)：晴天间多云，气温6℃～16℃。

　　28日(周二)：晴天间多云，气温6℃～19℃。

　　29日(周三)：多云到阴天，气温7℃～18℃。

　　温馨提示：

　　未来几天昼夜温差较大，建议采用“洋葱穿衣法”分层穿衣，方便随时穿脱，避免感冒。

　　23日夜间至24日有小雨“光顾”，出门别忘带把伞，雨天路滑，出行请多留意。

　　周末将迎来久违的阳光，适合洗衣晾晒、出门走走，感受深秋的静美。

　　节气前后可适当吃些柿子、秋梨或温热粥羹，为身体补充能量，暖心又暖胃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
