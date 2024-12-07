小雨“出没”，升温暂缓！洛阳最新天气预报来了

今天午间，太阳短暂“露面”之后，又藏进了云层之中。明天将迎来秋天的最后一个节气——霜降。此后草木摇落，寒意渐浓；万物收藏，静候冬临。

今天午间，太阳短暂“露面”之后，又藏进了云层之中。明天将迎来秋天的最后一个节气——霜降。此后草木摇落，寒意渐浓；万物收藏，静候冬临。 今天午间，太阳短暂“露面”之后，又藏进了云层之中。 明天将迎来秋天的最后一个节气——霜降。此后草木摇落，寒意渐浓；万物收藏，静候冬临。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周，前期受较强冷空气影响，洛阳市气温偏低；受高空低槽东移影响，24日前后将再次出现小雨天气。后期以晴好天气为主，气温有所回升。 具体预报 22日(今天)夜里：多云。 23日(周四)：多云到阴天，夜里偏南部分地区转零星小雨，东北风2级～3级，气温7℃～15℃。 24日(周五)：阴天有小雨或零星小雨，偏东风2级～3级，气温8℃～15℃。 25日(周六)：小雨停止转多云，气温10℃～14℃。 26日(周日)：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温8℃～19℃。 27日(周一)：晴天间多云，气温6℃～16℃。 28日(周二)：晴天间多云，气温6℃～19℃。 29日(周三)：多云到阴天，气温7℃～18℃。 温馨提示： 未来几天昼夜温差较大，建议采用“洋葱穿衣法”分层穿衣，方便随时穿脱，避免感冒。 23日夜间至24日有小雨“光顾”，出门别忘带把伞，雨天路滑，出行请多留意。 周末将迎来久违的阳光，适合洗衣晾晒、出门走走，感受深秋的静美。 节气前后可适当吃些柿子、秋梨或温热粥羹，为身体补充能量，暖心又暖胃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）