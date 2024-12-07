“十四五”期间，洛阳6万余名教师参与“县管校聘”改革

10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕深化教育综合改革等方面，洛阳市教育局相关负责人回答记者提问。

深化教育综合改革是激发中小学办学活力、破解制约教育高质量发展体制机制障碍的关键一招。“十四五”以来，洛阳聚焦校长队伍建设、教师资源配置、学校治理效能推进教育综合改革，不断激发中小学办学活力，为推动洛阳教育高质量发展提供坚实保障。

校长职级制改革。洛阳市打破传统校长行政级别管理模式，设立五级十档校长职级制度，将校长由任命制改为选聘制，赋予校长充分的人事、财务、教学自主权，完成2215名校长职级认定，288名校长通过公开选聘上岗。

县管校聘改革。在全域推行中小学教师“县管校聘”改革，根据学校规模和教师结构统筹分配岗位，教职工全员竞聘、交流轮岗，推动教师由“学校人”向“系统人”转变。经过两轮“县管校聘”改革，6.02万名公办中小学专任教师全部参与，交流轮岗教师5443人，其中骨干教师交流1227人、占比22.5%。

构建现代教育治理体系。全市1271所公办学校全部完成党组织领导的校长负责制改革。在全市中小学开展“现代学校制度建设年”活动，指导学校全面建立教代会、家委会、校务委员会、学校理事会，形成“四会一章程”的治理架构，师生、家长参与学校管理的满意度达95%。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）