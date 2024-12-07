“十四五”期间，洛阳完成29所县域高中新建改扩建任务

10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕优化教育资源布局，洛阳市教育局相关负责人回答记者提问。

“十四五”期间，洛阳市根据学龄人口“梯次变动、错位达峰、区域分化”特点，全面开展城乡中小学布局优化调整，着力解决“城市挤、乡村弱”的突出矛盾，加快建立与人口发展和城市定位相匹配的高质量教育体系。

在中心城区，7所现代化高中全部建成投用，高中外迁腾退的10个校园全部用于义务教育办学，通过梯次补位办学新增约2.3万个义务教育学位。2024年完成8所不外迁高中改造提升，2025年改扩建市属4所高中，城市区高中办学条件得到根本性提升。同时加大中心城区新建、改扩建中小学校力度，新建改扩建义务教育学校64所，新增学位1.5万个。

按照“县域高中向县城集中、初中向乡镇政府所在地集中、小学向乡镇政府所在地或中心村集中”原则，系统开展城乡学校规划建设和提升改造，完成29所县域高中新建改扩建任务，新建改扩建县域义务教育学校233所，其中农村义务教育寄宿制学校169所，为乡村学校增加就餐、住宿、洗浴等基本生活设施。

按照“先建后撤、稳妥推进”的原则，对全市681个农村小规模学校和教学点进行优化整合，为偏远地区学生开通定制公交，配备生活老师，推动农村学生入学由“就近就便”向“就优就好”转变。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）