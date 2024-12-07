“十四五”期间，洛阳培养认定5757名省市级骨干教师

10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕教师队伍建设等方面，洛阳市教育局相关负责人回答记者提问。 10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕教师队伍建设等方面，洛阳市教育局相关负责人回答记者提问。 强教必先强师，教师是教育发展的第一资源。“十四五”期间，洛阳市聚焦“铸师魂、提师能、暖师心”，涵养高尚师德师风，锻造过硬专业素养，健全教师权益体系，努力造就一支高素质专业化创新型教师队伍。 涵养高尚师德师风，出台《洛阳市中小学教师师德考核办法》《关于进一步加强和改进新时代洛阳市中小学师德师风建设实施意见》，明确20项中小学教师师德失范行为负面清单，组织开展教育家精神和师德报告团巡回宣讲35场、覆盖教师10万余人次。2009名教师被评为优秀教师和优秀教育工作者，栾川县特殊教育学校校长吴拥军获评“全国教书育人楷模”。 锻造过硬专业素养，重塑重构“3+1”教师专业发展体系，系统开展“四类三阶”教师培训，培养认定5757名省市级骨干教师、1151名省市级名师，培育省市级筑基校长512名、骨干校长36名、领航校长1名，举办“河洛名师说”45期、“河洛校长说”14期，开展“洛阳市美丽园丁公益行动”，助力教师拓展办学视野、更新教育理念。 健全教师权益体系，将中原名校长、知名中小学校长纳入洛阳市高层次人才分类认定范围，推动职称评审向一线倾斜，建立社会事务进校园“白名单”制度，发布旅游、健身、出行、就医、健康等五大优师惠师政策，让广大教师安心从教、热心从教、静心从教营造良好环境。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）