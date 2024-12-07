10月23日起，九都东路部分路段将封闭施工

为提高洛东片区排水安全性，减少内涝隐患，提升城市人居环境，洛阳市住房和城乡建设局城建中心计划于2025年10月23日起对九都东路(安居路-中州东路段)东出口排涝渠下穿九都东路部分实施封路施工，工期45天。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布施工公告，内容如下：

九都东路东出口排涝渠下穿施工公告

为提高洛东片区排水安全性，减少内涝隐患，提升城市人居环境，洛阳市住房和城乡建设局城建中心计划于2025年10月23日起对九都东路(安居路-中州东路段)东出口排涝渠下穿九都东路部分实施封路施工，工期45天。为确保施工质量及通行车辆和人员的交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，现公告如下：

一、本工程施工工期预计自2025年10月23日7时起至2025年12月8日18时止，施工期间该路段全部封闭，禁止通行。

二、施工期间途经车辆应服从交管部门、建设(施工)单位的现场交通管理人员统一指挥，严禁非施工车辆驶入封闭施工区域。

三、请过往车辆和沿线居民合理安排出行路线和时间，在此对施工期间造成的不便深表歉意，敬请谅解与支持。

特此公告。

洛阳市住房和城乡建设局城市建设中心

洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队

2025年10月22日

⑥