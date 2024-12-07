天门降雪、“重阳登基”大典....这个秋冬，隋唐洛阳城活动暖心开启！

秋意渐浓，神都气象更新，神都暖心季启动！自10月24日起至12月31日，隋唐洛阳城推出一系列沉浸式体验活动与暖心福利，让每一位到访的游客都能感受神都风华。

“戏精”招募

活动日期：10月24日—12月31日(周一公休)

活动详情：隋唐洛阳城《武皇登基》演艺节目面向全国招募金甲武士、随驾文臣、执事公公等“御前大臣”作为NPC参与演出。通过相关培训之后还有机会参与到景区日常的演出、活动等环节，并可在景区拍照打卡与景区游客沉浸互动，即兴飙戏。

“重阳登基”再现

活动日期：10月29日

活动详情：《武皇登基》特别版于重阳节当天上演，在应天门复刻武则天登基大典，演绎改元“天授”、大赦天下等历史场景。活动现场设置休息区、VIP观演区等，预约制邀请10位60—65岁的老人作为特邀嘉宾参与活动。特别增设“武皇赐福”环节，演出结束后，由“武则天”扮演者恭请特邀老人至舞台中央，并向老人“赐福”(赠礼品)，并共同合影留念。

“帝王卡”体验

活动日期：10月24日—12月31日

活动详情：在“执事公公”的陪伴下登上明堂大殿龙椅，赏宫廷乐舞，并在结束后全员合影留念。活动期间另加一百元可体验“龙袍加身”，并赠宫廷唐茶体验。

“童趣隋唐”亲子乐园

活动日期：10月24日—12月31日

活动详情：应天门顶级浪漫“天门降雪”，让你提前感受冬季的限定浪漫。当纷纷扬扬的雪花簌簌飘落，在光影的映衬下，神都再现，你我似乎“穿越”至千年前的盛唐，共赏神都美景，氛围感直接拉满！

活动日期：11月1日—12月31日

活动详情：在九洲池景区放置投壶、捶丸等古代运动体验道具。

此外，隋唐洛阳城“宠客福利”重磅来袭！

隋唐洛阳城“双十一”

活动日期：11月11日

活动详情：隋唐洛阳城景区抖音官方平台限时限量上线超低价折扣演出票、文创产品等，“宠客”福利大放送。

购文创享优惠

活动日期：10月24日—12月31日

活动详情：在官方文创店内消费金额满20元，立减5元；消费金额满49元，立减10元。景区自营店铺消费享定制文创换购：游客消费金额满76元，加22元可换购价值36元隋唐洛阳城限定黄金贴产品1份。

暖冬福利加码

换汉服享优惠：活动期间在应天门尚衣局租赁原价198元以上汉服，立享7折优惠，并且可领取应天门当日全价纸质门票一张，当日有效。带娃有福利：活动期间，凡两名成人带领一名18岁以下少年，即可减免一张成人门票，检票口核验后直接入园。

活动地点：应天门

活动日期：10月24日—12月31日

游客暖心：游客凭正价门票及景区套票入园凭证可在唐宫茶饮店、天堂七层茶舍免费领取大碗茶一份。凭票根享八折：购买门票、套票游客可凭票根享明堂大殿换龙袍拍照8折优惠，北广场唐宫茶饮和天堂七楼奶茶类茶饮享8折。换汉服免费入园：在明堂天堂自营汉服店租赁汉服满159元，可享免费入园。

活动地点：明堂天堂

活动日期：10月24日—12月31日