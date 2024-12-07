深化“体育+”融合，洛阳人均体育消费支出居全省前列

10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕壮大体育产业规模、促进“体育+”融合发展，洛阳市体育局相关负责人回答记者提问。 10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕壮大体育产业规模、促进“体育+”融合发展，洛阳市体育局相关负责人回答记者提问。 “十四五”期间，洛阳市紧紧围绕“壮大产业规模”和促进“体育+”融合发展两大主线，出台实施了一系列有力政策举措。 强化顶层设计，制定《洛阳市“十四五”体育产业发展规划》《洛阳市促进体育产业高质量发展行动方案》《洛阳市体育赛事扶持资金管理办法》等一批政策性文件，明确了体育产业发展目标、空间布局和重点任务。 深化“体育+”融合，加快推进体育赛事“进景区、进街区、进商圈”，先后举办了2024年“反恐精英”亚洲职业邀请赛、《王者荣耀》第十一届全国大赛北区决赛、2025年全国幼儿篮球嘉年华、CBSA洛阳龙门大师赛等一大批国际级、国家级体育赛事活动。连续32年举办“牡丹杯”门球赛，成功举办10届大谷关自行车赛和6届中国围棋棋圣战。 发展健身休闲产业，打造宜阳三乡足球训练基地、孟津马岭体育小镇，依托伏牛山生态资源打造伏牛山滑雪度假区、自驾旅游营地，依托黄河廊道建设洛阳黄河生态廊道运动休闲带，成为市民休闲健身和游客旅游打卡的热门目的地。 激发体育消费新动能，发放“穿越盛唐洛阳年”体育消费券，协助省体育局发放河南省体育消费券，持续举办体育夜市、体育嘉年华等活动。洛阳市体育消费总规模实现大幅增长，居民人均体育消费支出位居全省前列。 下一步，洛阳市将充分利用伏牛山、黄河、伊洛河等自然资源，大力发展山地越野、自行车、水上运动、航空滑翔等户外项目，努力建设一批体育旅游示范基地和精品项目，真正将“绿水青山”转化为全民健身和体育产业发展的“金山银山”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）