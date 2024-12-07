“十四五”期间，洛阳社区“10分钟健身圈”基本形成

10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕完善城乡全民健身设施网络、开展普惠性群众体育活动、体育社会组织建设、服务特殊群体健身需求等方面，洛阳市体育局相关负责人回答记者提问。

全民健身场地设施更加完善。截至2024年底，洛阳市人均体育场地面积达到2.73平方米，较“十三五”末(2.02平方米)增长了26%；每万人拥有足球场地数量达到0.996块。新安、偃师、宜阳、嵩县建成“两场三馆”。社区“10分钟健身圈”基本形成，全市城镇社区“15分钟健身圈”内涵得到大幅提升，基本形成了布局合理、功能齐全、惠及全民的健身设施网络。

全民健身活动和群众性体育赛事更加丰富。每年举办元旦长跑、全民健身运动会、社区运动会等市级常规赛事，成功谋划并打造包含乒乓球、匹克球、三人制篮球项目的“洛阳球王”争霸赛等系列品牌赛事。结合洛阳文旅、水域资源等优势，组织开展帆船邀请赛、CBSA斯诺克龙门大师赛、中国围棋棋圣战、洛阳市自行车联赛等融合型赛事。形成了“周周有活动、月月有赛事、季季有高潮、全年不断线”的全民健身赛事格局。

体育社会组织发展更加健全。健全完善各级体育总会、老年人体育协会、社会体育指导员协会等组织网络建设，目前洛阳有市级体育协会42个，县(区)级体育协会281个，县区体育总会覆盖率达到93%，乡镇、街道体育组织建设覆盖率已达到100%，每万人拥有体育社会组织0.945个，每万人拥有健身站点6.42个。

重点人群健身服务水平进一步提升。乡镇、行政村健身设施覆盖率和达标率均达到100%，“万村千乡”农民篮球赛、乡村健步走大赛、乡村主题社区运动会等全民健身赛事广泛开展。老年人运动健身设施更新更换列入重点民生实事，年均组织开展45场次老年人喜闻乐见的赛事活动和15场次健身指导服务。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）