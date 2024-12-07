洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“十四五”期间，洛阳市建成射击射箭、自行车、滑雪等社会体育综合体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.22 17:56
　　10月22日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列第七场新闻发布会，围绕青少年体育场地供给、品牌赛事培育、学生体质健康等方面，洛阳市体育局相关负责人回答记者提问。

　　加大青少年体育场地供给。以中小学校体育培育为基础，体校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部为主阵地，各级各类体育后备人才基地、幼儿体育活动基地为重点，调动社会力量参与体育人才培养的积极性，建成宜阳凤凰岭射击射箭训练基地、洛宁小界自行车训练基地、栾川伏牛山滑雪场、偃师兄弟连青少年体育俱乐部等八大社会体育综合体。

　　加强品牌赛事培育。承办国家级和省级“三大球”赛事活动，每年组织开展全市范围的青少年U系列比赛，持续开展市级“三大球”联赛、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，建立四级青少年体育赛事体系，扩大体育赛事活动的影响力和关注度。

　　深化体教融合发展。广泛开展体育项目进校园，鼓励学校利用体育课、大课间、延时服务开展体育锻炼，让每名学生掌握1-2项运动技能，进一步增强体质、控制肥胖，减少“小眼镜”“小豆芽”的出现，促进青少年德智体美劳全面发展。积极组织体育冠军进校园，每年邀请冠军运动员到学校，与在校学生开展友谊赛、冠军课堂等内容，吸引更多青少年参与体育活动中来。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
