洛阳市第十一届少数民族传统体育运动会开幕

10月22日，洛阳市第十一届少数民族传统体育运动会在洛阳市体育中心体育馆开幕。

洛阳是华夏民族的重要发祥地和千年古都，也是一个多民族聚居、团结发展的热土。近年来，在洛阳市委、市政府的坚强领导下，洛阳市各族人民凝心聚力、奋发有为，经济社会各项事业快速发展，成功创建全国“民族团结进步示范市”。

少数民族传统体育运动会是展示洛阳少数民族优秀传统文化和奋发向上精神风貌的盛大舞台，也是检阅洛阳民族体育事业发展成就、推动全民健身运动深入开展的宝贵契机，对于全市上下进一步铸牢中华民族共同体意识、唱响民族团结进步主旋律具有重要意义。

本届运动会由洛阳市政府主办，洛阳市民族宗教事务局、洛阳市体育局承办，遵循“平等、团结、拼搏、奋进”的宗旨，以“牡丹竞放团结韵，河洛同心石榴红”为主题，设置了11个民族特色比赛项目和10个表演项目，既有力量的角逐，也有智慧的较量，更有文化的交融。

11个民族特色比赛项目为珍珠球、毽球、木球、蹴球、陀螺、板鞋竞速、少数民族武术、高脚竞速、押加、民族健身操、空竹球；10个表演项目包括健身气舞、健身气功八段锦、歌舞民族一家亲、抖空竹技巧类、武术表演、舞龙、女子大刀、二鬼摔跤、花式毽球等。

主办方表示，通过此次运动会，将进一步弘扬少数民族传统体育文化，促进各民族文化互鉴、情感互通，推动洛阳民族体育事业高质量发展，助力洛阳体育强市建设，凝聚起河洛儿女奋进新征程、建功新时代的磅礴力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王欢欢 文/图)