洛阳文博IP亮相第18届CLE中国授权展

近日，第18届CLE中国授权展(CLE即china licensing expo)在上海举办。洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆的文博IP集体亮相该展会，标志着洛阳古都文化资源迈入系统化、商业化授权新阶段。

近日，第18届CLE中国授权展(CLE即china licensing expo)在上海举办。洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳周公庙博物馆的文博IP集体亮相该展会，标志着洛阳古都文化资源迈入系统化、商业化授权新阶段。

CLE中国授权展是经商务部批准的国际性专业展会，至今已成功举办17届。本届展会汇集了国内外2600余个IP，涵盖艺术文化、卡通动漫、潮流时尚等12大品类，故宫博物院、中国国家博物馆、大英博物馆等国内外重点文博机构也携IP参展。

此次洛阳市参展的三家博物馆IP各具特色。洛阳古墓博物馆作为世界上首座以古代墓葬为主题的专题博物馆，其IP围绕“地下气象——25座真实古墓探秘”等主题展开；洛阳周公庙博物馆以“礼出周公”为核心定位，聚焦礼乐文明与儒家文化起源；隋唐大运河文化博物馆的IP则融合漕运、仓窖、河道遗址等元素，展现隋唐时期的水利工程与商贸文明。

洛阳此次参展由多家博物馆运营主体——洛阳文旅集团旗下的五都荟洛文化交流中心(河南)有限公司推动。该公司相关负责人表示，此次参展是洛阳文博领域探索商业化授权运营的重要一步，也为推动洛阳历史文化资源创新性发展开辟了新路径。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张瑞博 文/图)