暂停使用暖气怎么办理？洛阳市热力集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：采暖账户中还有余额，今年打算暂停使用暖气，该如何申请？
洛阳市热力集团回复：经业务部门核实，如您今冬不用暖，并联式供暖系统的居民用户请关闭室内暖气设施阀门，串联式供暖系统的居民用户，若申请不用热，须在供热收费单位的监督下拆除散热器；计量用户为避免因室内未安装阀门或阀门无法完全闭合而产生费用，建议您拨打我公司服务热线登记报停，我公司工作人员将对您的室外阀门进行关闭。
热线电话：63005678
