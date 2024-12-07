社保累计缴费年限如何查询？洛阳市人社局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：社保累计缴费年限哪里查询？缴费15年可以领取退休金吗？
市人力资源和社会保障局回复：在手机支付宝查询个人缴费查询单可以看到社保的累计缴费年限，或带身份证到最近的社保大厅自助机打印即可。目前政策是缴纳15年，从2030年开始每年提高半年，到2039年提高到累计缴满20年办理退休手续。
