洛水福苑“星青年”计划首期培训班开课

10月21日，洛水福苑“星青年”计划首期培训班正式开课。作为洛阳市福利彩票中心重磅推出的重点教学计划，洛水福苑首期招募信息9月25日在洛阳网微信公众号上线，短短几天便吸引了众多有意向的创业者报名。经多轮筛选，符合条件意向强烈的30多名报名者成为首批学员，迈出了福彩创业“第一步”。

近年来，洛阳市福利彩票中心秉承敞开大门办福彩的理念，积极为创业者搭建平台。截止2024年底，在册销售网点数量达795个，解决就业1600余人，累计销售福利彩票超97亿元，筹集公益金超28亿元，为推动洛阳社会福利、社会公益、社会救助事业做出了巨大贡献。开展洛水福苑计划，更是要将这一理念深入贯彻落实，学员进入洛水福苑，从培训，到建站，再到经营，全程都能得到全方位的专业指导，被“扶上马”后，还能被“送一程”。

“年轻人最喜欢买哪种彩票？即开的！”“过于专业，只能吸引同行；适度专业，才能吸引客户。”洛水福苑“星青年”计划培训班第一天的课程，就让学员们收获了不少干货，区域管理员的行业介绍，让大家了解行业门道；优秀老业主的经验分享，让大家领悟经营秘诀；自媒体老师的实操教学，更让大家跃跃欲试；福彩新建网点政策全解，则为大家答疑解惑……

培训过程中，不少学员坚持记笔记，拍摄PPT内容等，学习氛围浓郁。不少学员表示：争取到这次培训的机会非常难得，认真听课也是为后续的创业打好基础。

据了解，第一天的集中培训考试后，学员们还将在各个区域网格点，跟随多年销售经验的业主进行4天的实操学习。经过考核的结业学员可领取从业资格证书，具备建站条件。

相关链接：

洛阳市福利彩票中心现阶段扶持政策(2025年)

1.免费培训：免费提供专业培训，包括福彩知识、责任彩票、新媒体营销等；

2.标准化建设支持：培训合格且成功开店，根据相关规定，最高给予2万元标准化建设支持补贴；

3.陪跑助力：免费提供销售陪跑，给予全方位的经营支持和辅导。