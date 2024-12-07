聚力慈善项目提质升级 持续筑牢民生福祉根基

昨日，我市“幸福家园”村社互助工程项目提质升级行动现场会在洛宁县召开。 昨日，我市“幸福家园”村社互助工程项目提质升级行动现场会在洛宁县召开。 与会人员前往洛宁县涧口乡砚凹村、赵村镇土桥村、景阳镇孙洞村，实地感受项目为乡村发展带来的新变化、新成效。会上通报我市“幸福家园”村社互助工程项目实施情况，洛宁县慈善协会、偃师区慈善协会等六家单位作交流发言。 会议强调，要提高政治站位，厚植为民情怀，注重实施成效，切实把好事办好、实事办实。要压实责任链条，持续聚焦基层，对接“一老一小”等特殊群体，发展社区慈善，创新组织载体、动员机制、服务模式，推进项目提质增效。要坚持问题导向，完善四级慈善组织网络，培育锻炼过硬队伍，规范项目实施流程，确保项目阳光透明、资金安全高效。 省慈善联合总会副会长盛国民、市慈善联合总会会长贺敏参会。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 李晓瑜)