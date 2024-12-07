总投资额15.78亿元！25个项目落户瀍河

昨日，瀍河区举行招商推介活动，现场签约25个重点项目，总投资额15.78亿元。
签约项目涵盖高端制造、生态农业、现代商贸、数字经济等领域。其中，“废转宝”零碳波裂解项目，以生活垃圾、农作物秸秆等有机固废为原料，借助波裂解技术转化为可再生燃料及生物炭等材料，实现“资源—产品—再生资源”的闭环；微谱二期项目聚焦化妆品检测与功效评价，将打造全国一流的全流程服务平台，建成后将为国内1500余家化妆品企业提供检测服务。
活动现场，来自各领域的专家学者、企业代表及产业园区负责人还围绕科研成果、创新产品、园区发展优势等进行了专题推介。
市委常委、瀍河区委书记陈功出席。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 许红丽)
