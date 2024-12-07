河南省第二十届学生武术比赛在洛开幕

昨日，河南省第二十届学生武术比赛在洛阳市体育中心体育馆开幕，来自全省各高校、中学的900余人齐聚赛场，规模创历届新高。

河南省学生武术比赛是展现全省大中学生武术演练水平的最高舞台。本届赛事为期6天，由省教育厅、省体育局主办，河南推拿职业学院承办，分为高中组、初中组，本科院校(甲组、乙组、丙组)和专科院校(甲组、乙组)等组别，设拳术类项目、器械类项目、太极拳类项目、传统项目、自选类项目、表演项目等6大类40余小项，吸引了全省114支代表队参赛。 洛阳是千年古都、牡丹花城，历史悠久，文化灿烂，自古就是马术、射箭、投壶等体育项目的盛行地。进入新时代，全市统筹推动群众体育、竞技体育和体育产业融合发展，构建起体育部门与教育部门协同育人的青少年赛事体系，促进青少年全面健康成长。本届比赛在洛举办，将进一步推动武术与体育、教育、文旅等深度融合，让更多人了解洛阳的武术底蕴，让中华武术在河洛大地薪火相传。 省体育局局长马宇峰、省教育厅副厅长杨光、副市长任丽君等参加开幕式。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)