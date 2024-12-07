洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
把创新做成一种“气候”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.10.22 08:27
　　全社会研发投入强度连续6年领跑全省，创新平台总数较“十三五”翻一番，科技型企业总量突破5000家，高新技术企业数量提前一年实现“十四五”倍增目标……连日来，我市举行高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会，其间聚焦科技创新发布的一组组数据、一项项成就尤为亮眼，昭示创新正成为改写城市既有经济格局的最大变量，正在成为一种“气候”。

　　有人说，科技创新做到苟日新日日新又日新，关键在于培育“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的创新生态。生态之上，更有“气候”。它无声，却为万物生长定下基调；无形，却决定了阳光、雨露与风向。从发展的角度讲，把创新做成一种“气候”，意味着创新绝非几处盆景，而是弥漫在空气中、浸润至土壤里的整体环境，为创新提供生生不息的活力源泉。

　　广东之所以区域创新综合能力连续8年居全国首位，秘诀就在于“4个90%”，即约90%的科研机构设在企业，约90%的科研人员来自企业，约90%的研发经费、发明专利申请源自企业，“大而强”和“小而专”在创新场里各展其长，形成了千军万马齐创新的生动局面。“十四五”时期的洛阳，之所以能“一直新”，同样得益于初步培育出了一个生机勃勃的创新“气候”。

　　比如，有政策“温度”，在全省率先探索“揭榜挂帅”机制、开展职务科技成果赋权改革，以机制创新打破体制壁垒，点燃科研人员的创新激情。有人才“活水”，从引育院士、学者等顶尖人才，到培育国家、省、市各级领军人物，构建起一个梯次衔接、比翼齐飞的人才“雁阵”。有环境“滋润”，科技领军企业“顶天立地”，中小企业“铺天盖地”；新兴产业聚链成群，催生“裂变效应”；1700余名技术经理人助成果转化，“3+N”产业基金集群全周期护航，滋养创新雨林枝繁叶茂。

　　说到底，创新发展从来不是单点的技术突破，而是制度创新、产业升级、人才培育的系统工程。当政府有为、市场有效，转化有道、人才有位，孕育出一个从企业到个体都敢闯敢创的好“气候”，创新的种子不愁长不成参天大树。当然，创新“气候”的形成非一日之功，我们需一茬接着一茬干，促其从“适宜”走向“优越”，真正让创新成为洛阳最鲜明的特质和核心竞争力。（洛 平）
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
