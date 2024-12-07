洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

把“四有”作为人大工作标准和追求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.22 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任李保国主持召开市人大常委会党组(扩大)会议暨第54次主任会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，集中学习全市领导干部会议和省委常委、市委书记陈春江到市人大常委会机关调研时的指示精神，研究贯彻落实意见。

　　李保国指出，要学习好、贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入践行以人民为中心的发展思想，在市委坚强领导下，聚焦中心大局和群众急难愁盼，充分发挥人大职能作用，强化使命担当，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　李保国强调，要把有思路、有特色、有亮点、有成效“四有”作为人大工作的标准和追求，坚持锚定方向、深度谋划工作，创新驱动、打造工作品牌，聚焦关键、创树出彩标杆，闭环管理、让成果可知可感、经得起检验，不折不扣抓好贯彻落实。要坚持提高立法工作质量，立足小切口和务实管用原则，聚焦我市在发展和治理中的需求、短板，以高质量地方性法规和立法性决定助力高质量发展。要坚持加强和改进人大监督，紧盯重点难点，创新拓展方式，强化监督闭环和结果运用，切实提升针对性和实效性，推动法律法规和决定落实、民生痛点精准破解、行政权力规范运行。要坚持保障和指导代表发挥作用，加强履职平台和履职能力建设，发挥广泛联系人民群众和听取社情民意优势，为洛阳发展建言献策。要坚持加强自身建设，对照“四个机关”定位要求，全面加强政治建设、能力建设、作风建设和制度建设，以新时代人大工作高质量发展为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江看望慰问正市厅级老同志
  • 陈春江到市人大常委会和市政协机...
  • 洛阳是否会提前供暖？热力集团最...
  • 张玉杰到伊滨区督导调研项目建设...
  • 全省首位！洛阳新增19个地理标志产品
  • 突破4600亿元！洛阳国资规模再上...
  • 创新平台再添“硬核支撑”！洛阳...
  • “十四五”以来，洛阳谋划实施一...
  • 到2030年，洛阳实现每9万人拥有1...
  • 洛阳持续深化行政审批制度改革 全...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605