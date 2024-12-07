把“四有”作为人大工作标准和追求

昨日，市人大常委会党组书记、主任李保国主持召开市人大常委会党组(扩大)会议暨第54次主任会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，集中学习全市领导干部会议和省委常委、市委书记陈春江到市人大常委会机关调研时的指示精神，研究贯彻落实意见。

李保国指出，要学习好、贯彻好习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入践行以人民为中心的发展思想，在市委坚强领导下，聚焦中心大局和群众急难愁盼，充分发挥人大职能作用，强化使命担当，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

李保国强调，要把有思路、有特色、有亮点、有成效“四有”作为人大工作的标准和追求，坚持锚定方向、深度谋划工作，创新驱动、打造工作品牌，聚焦关键、创树出彩标杆，闭环管理、让成果可知可感、经得起检验，不折不扣抓好贯彻落实。要坚持提高立法工作质量，立足小切口和务实管用原则，聚焦我市在发展和治理中的需求、短板，以高质量地方性法规和立法性决定助力高质量发展。要坚持加强和改进人大监督，紧盯重点难点，创新拓展方式，强化监督闭环和结果运用，切实提升针对性和实效性，推动法律法规和决定落实、民生痛点精准破解、行政权力规范运行。要坚持保障和指导代表发挥作用，加强履职平台和履职能力建设，发挥广泛联系人民群众和听取社情民意优势，为洛阳发展建言献策。要坚持加强自身建设，对照“四个机关”定位要求，全面加强政治建设、能力建设、作风建设和制度建设，以新时代人大工作高质量发展为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)