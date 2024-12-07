洛阳：“上门经济”拓展服务消费新边界

体育教练带着专业器材上门当陪练，私厨师傅携刀具上门烹饪，宠物保姆准时上门照料“毛孩子”，收纳师上门将衣柜整理成“艺术展”……当下，“上门经济”从外卖、快递的单一形态，演变为覆盖多业态的服务消费新场景。

近日，体育教练郭滔来到洛龙区建业高尔夫小区，为初二学生张瑞豪进行体能训练，他一边纠正动作，一边细致讲解动作要领。

“上门陪练费用不低，但方便高效，还能根据孩子情况提供个性化课程，更有针对性。”张瑞豪的父亲全程观摩，对这样的“上门服务”给予积极评价。

记者走访发现，随着体育成绩在中考总分中的比重逐年提升，不少家长不再满足于传统培训方式，转而选择教练上门“加练”。客户只需通过网络平台预约，教练便会按时上门服务。

除了体育陪练，私厨上门也成为新兴服务热点。赵军是我市一名私厨师傅。近日，他准备的“四凉八热一汤”赢得了客户的好评。通过社交平台接单，他会根据客户口味和需求进行烹饪。收费标准视菜品数量、服务时长及厨师资质而定，单次服务价格从几十元到数百元不等。

随着“上门经济”兴起，职业分工也日益精细，上门收纳整理、上门维修手机、上门助浴等新业态不断涌现，不断丰富服务消费内涵。

去年，《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，要更好满足人民群众个性化、多样化、品质化的服务消费需求，并对优化和扩大服务供给、释放服务消费潜力作出具体部署。今年3月印发的《提振消费专项行动方案》将“服务消费提质惠民行动”列为提振消费的重要任务之一。

据了解，与标准化的商品消费不同，服务消费更具多样性与个性化。餐饮住宿、家政服务、养老托育等属于基础服务消费，文化娱乐、体育、旅游等属于改善型服务消费，而数字消费、健康消费等新型服务消费，市场空间更为广阔。

为满足服务消费市场的发展需求，今年以来，洛阳积极推动服务消费扩容提质，打造新型消费场景，通过组织商圈、特色街区开展咖啡节、市集、美食大赛等活动，不断丰富服务消费内涵。下一步，我市将持续优化消费环境，完善服务消费相关举措，推动家政服务提质扩容、普惠托育服务体系建设、促进健康消费等多项措施逐步落地，多维度引导服务消费健康发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）