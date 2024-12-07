洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
焦济洛平高铁建设加速推进
焦济洛平高铁建设加速推进
2025.10.22 08:21
建设中的洛阳黄河公铁大桥水上栈桥及钻孔平台

　　20日上午，位于孟津区的焦济洛平高铁洛阳黄河公铁大桥施工现场，直径2米的巨型钻头稳定向河床深处挺进，超65米深的钻孔桩基在黄河主河槽核心区稳稳成型，黄河公铁大桥主河槽首根钻孔桩顺利开钻，标志着豫西地区迎来首个公铁两用跨黄河超级工程攻坚期。

　　记者在施工现场看到，数十台地质勘探车和旋挖钻机轰鸣作业，300余名建设者各尽其职。洛阳黄河公铁大桥承建方中铁大桥局副总工程师姜涛指着实时监测屏幕上的水文数据说：“当前黄河流量每秒3200立方米，含沙量达每立方米12公斤，我们创新采用‘旋挖钻机+纳米级膨润土泥浆’组合工艺，既保证成孔精度，又避免河床冲刷，可谓在黄河主河槽上穿针引线。”

　　作为焦济洛平高铁全线核心控制性工程，洛阳黄河公铁大桥全长13.36公里，采用双层公铁两用结构：上层为208国道双向八车道，下层为时速350公里的高速铁路，合建段公路设计时速80公里。

　　面对主墩施工中加厚卵石层的挑战，建设团队自主研发了“耐磨截齿+智能变频钻进”技术，将钻进效率提升40%。姜涛展示着手机端的BIM模型：“每个桩基的钢筋笼焊接、混凝土配比都经过数字孪生技术预演，确保万无一失。”目前，该桥桩基施工累计成桩392根，水上栈桥、钻孔平台等稳步推进，力争明年汛期来临前完成水中主桥墩桩基施工。

　　“焦济洛平高铁是国家高速铁路网的重要组成部分，也是河南省‘十四五’时期谋划实施的重大基础设施项目。”河南铁建投集团河南城际公司工程管理部主任王奉雪介绍，经过各方共同努力，项目推进取得积极进展，洛阳黄河公铁大桥、邙山隧道、洛阳洛河特大桥等控制性工程开工建设，项目资金筹措、先行用地报批、全线施工图设计审查等相关工作有力有序有效推进。

　　放眼项目全域，眼下，全线8个施工标段同步推进工程作业，超1900名建设者奋战在一线，桥梁攻坚、科技护航、征迁保障“三线并进”，项目建设高质高效推进。

