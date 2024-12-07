洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
鸡首凝瓷韵 吉愿寄古心
来源: 洛阳网 2025.10.22 08:02
　　在汉魏洛阳故城遗址博物馆，一件北魏青瓷鸡首壶(如图)引人驻足。它通体施豆青色釉，釉色莹润，冰裂纹开片细密均匀，其独特的鸡首造型，是北朝瓷器工艺与时代审美的集中体现。

　　北魏青瓷鸡首壶1990年出土于偃师南蔡庄村联体砖厂北魏墓，壶高28.8厘米，口径8.2厘米。该壶为盘口，颈部呈喇叭状，鼓腹平底，最大直径位于肩部。肩一侧饰有高冠鸡首流，相对处设龙形执手，两侧各附有桥形钮。器身满施豆青色釉，釉色莹润，开片细腻均匀。

　　鸡首壶，又称鸡头壶、天鸡壶，因壶身一侧附鸡首流而得名，最早见于三国末至两晋时期的南方。约公元6世纪初传入北方，成为北朝流行器之一，至唐代逐渐被执壶取代。

　　北朝时期的鸡首壶造型更趋修长，壶颈增高，柄部渐直，通体施釉均匀且釉层覆至下腹，釉光明亮。肩部桥形系棱角分明，龙首柄形态生动，整体更显尊贵。在继承东晋双鸡首造型的基础上，纹饰和工艺达到较高水平。

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆工作人员介绍，鸡首壶的出现与我国历史悠久的崇鸡文化密切相关。早在新石器时代，鸡已被驯化为家禽，陶鸡、鸡形壶等形象屡见不鲜。因“鸡”与“吉”谐音，鸡被视为祥瑞之物，寄托吉祥的寓意。魏晋南北朝时期社会动荡，战争频发，以鸡为饰的器物广泛使用，反映了人们对安宁生活和吉祥的深切祈愿。

　　作为中国最早带流有柄的壶类之一，鸡首壶在形制演变中逐渐形成鲜明的时代特征。其发展经历“实用器—明器—实用器”的转变，实用性不断增强。这件出土于洛阳的青瓷鸡首壶，既是日用器皿，也是艺术珍品，其精湛的工艺展现出古代雕塑艺术和制瓷技艺的高度成就，也折射出当时社会风俗和人们对安定生活的渴望。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张佩怡 文/图）
