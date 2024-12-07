陈春江到中钢洛耐、洛轴集团和龙门石窟调研

10月21日，省委常委、市委书记陈春江到中钢洛耐、洛轴集团、龙门石窟调研，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实党中央和省委部署要求，加快推动制造业高质量发展，加强文化遗产保护传承，把旗帜鲜明讲政治的要求落到实处。

10月21日，省委常委、市委书记陈春江到中钢洛耐、洛轴集团、龙门石窟调研，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，认真落实党中央和省委部署要求，加快推动制造业高质量发展，加强文化遗产保护传承，把旗帜鲜明讲政治的要求落到实处。

在中钢洛耐，陈春江参观了“不忘初心、信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”。陈春江认真聆听讲解，不时驻足观看。他说，老一辈革命家具有坚定的理想信念、强烈的使命担当、真挚的为民情怀，是我们永远学习的光辉榜样。要继承和弘扬党的光荣传统和优良作风，从中汲取精神滋养和前行动力，不忘初心、牢记使命，全力以赴把洛阳建设好、发展好。他鼓励中钢洛耐传承红色基因，深化改革创新，加快建设世界一流的耐火材料企业。

陈春江走进洛轴生产车间，察看轴承产品展示和智能化生产线，深入了解科技创新、深化改革、产品升级等情况。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记在洛轴考察时的重要指示精神，锚定制造业高质量发展主攻方向，大力加强技术攻关，走好自主创新的发展路子，不断增强企业核心竞争力。市委市政府将持续加大服务企业力度，全力支持做大做强高端轴承产业集群。

在龙门石窟，陈春江参观了龙门石窟历史照片展，察看了石窟布局风貌和代表性窟龛、造像，详细了解石窟寺保护利用工作。他指出，要深入学习贯彻习近平总书记在龙门石窟考察时的重要指示精神，始终坚持保护第一原则，加强文物安全管理，深化学术研究和价值挖掘，提升综合展示水平，切实把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

张玉杰、王军、余杰参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)