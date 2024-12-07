宛如童话世界！洛阳白云山景区迎来今年秋冬季初雪

20日晚，河南洛阳白云山景区迎来今年秋冬季的第一场雪。山间银装素裹，雾凇沆砀，宛如进入童话世界。 20日晚，河南洛阳白云山景区迎来今年秋冬季的第一场雪。山间银装素裹，雾凇沆砀，宛如进入童话世界。 景区工作人员称，雪是从当晚19点开始下的，一直持续到21日凌晨3点左右。白云山最高海拔为2216米，秋冬季初雪时间通常为每年10月。 洛阳市天气预报 22日(明天)：多云，气温6℃～13℃。 23日(周四)：多云到阴天，夜里转零星小雨，气温7℃～14℃。 24日(周五)：阴天有小雨，气温8℃～12℃。 25日(周六)：阴天转多云，气温9℃～17℃。 26日(周日)：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温9℃～19℃。 27日(周一)：晴天间多云，气温8℃～18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 崔胜杰 文/图）