即日起，老城区西大街(丽景门至南大街)道路封闭施工

今日，据“精彩老城”视频号消息，老城区将对西大街(丽景门至南大街)进行基础设施提升改造，施工时间为10月22日-12月20日(如遇不可抗力，工期适当顺延)。

今日，据“精彩老城”视频号消息，老城区将对西大街(丽景门至南大街)进行基础设施提升改造，施工时间为10月22日-12月20日(如遇不可抗力，工期适当顺延)。具体内容如下：

关于老城区西大街(丽景门至南大街)道路封闭施工的公告

尊敬的居民及游客：

为优化城市基础设施状况，提升街区整体环境，老城区将对西大街(丽景门至南大街)进行基础设施提升改造，此次改造旨在提升街道的基础设施和优化道路结构。

施工范围：西大街(丽景门至南大街段)

施工内容：包括雨、污水、供水、电力等管网提升、道路路面铺装、道闸安装等。

施工时间：2025年10月22日-2025年12月20日(如遇不可抗力，工期适当顺延)

施工方式：为保障施工顺利进行及过往行人与车辆的安全，我们将实行封闭施工，在施工区域设置围挡，并安排专人进行安全管理安全提示；施工期间，请附近居民尽量避免在围挡附近长时间逗留，以免发生意外。

施工期间，可能带来的噪音、交通不便等影响，我们将采取必要措施减少对居民生活的影响，因施工给广大市民朋友造成的不便敬请谅解，感谢您对我们工作的理解与支持。

老城区住房和城乡建设局

老城区丽景门街道办事处

2025年10月20日

⑥