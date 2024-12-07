洛阳各行业最新工资报酬信息发布 这些职业年薪较高

洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，近日，洛阳发布了2024年度企业人工成本信息及劳动力市场工资报酬信息。记者发现，与2023年度有关信息相比，本次发布内容新增了83个职业小类，年薪按中位数排序，发电工程技术人员、能源管理工程技术人员新跻身年薪前五名。

洛阳市人社局有关负责人介绍，本次发布的内容，是在对洛阳市2024年企业人工成本和在岗职工工资调查数据进行汇总、分析的基础上形成的。共有1348家企业参与调查，涵盖农林牧渔业、制造业、金融业、房地产业等18个行业门类，企业各部门经理、地质勘探工程技术人员、经济专业人员、销售人员等266个职业小类，消防员、道路货运汽车驾驶员、中式烹调师、养老护理员等210个技能岗位，参与调查人数168869人。相比2023年增加了83个职业小类，减少了19个技能岗位，更加客观、全面地反映了洛阳市2024年企业人工成本及劳动力市场工资价位整体情况。

本次发布的信息包括《2024年度洛阳市分岗位等级企业从业人员工资价位信息》《2024年度洛阳市分职业小类企业从业人员工资价位信息》《2024年度洛阳市技能岗位企业从业人员工资价位信息》《2024年度洛阳市分行业企业人均人工成本信息》四个部分。调查的薪酬数据从大到小排序，可分成五档：高位数(90分位)、上四分位数(75分位)、中位数(50分位)、下四分位数(25分位)、低位数(10分位)。

五个档位如何理解？以“销售人员”为例，假如全市有100人参与调查，将他们的年薪从高到低排序，排在第10名的就是高位数(90分位)，即该位置年薪高于后面的90人；第25名的是上四分位数(75分位)，即该位置年薪高于后面的75人；依次类推，第50名的是中位数(50分位)，第75名的是下四分位数(25分位)，第90名的是低位数(10分位)。其中，50分位数一般反映该职业薪酬的中位水平，但不等于其平均值。

●本次发布的266个职业小类中，年薪按中位数排序，前五名分别是：研究和开发部门经理(179601元)，化工工程技术人员(176465元)，发电工程技术人员(155873元)，能源管理工程技术人员(148195元)，其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员(144735元)。

●210个技能岗位中，年薪按中位数排序，前五名分别是：汽机和水轮机检修工(162824元)，全媒体运营师(161099元)，燃料值班员(147026元)，银行客户业务员(143779元)，信息通信网络线务员(137476元)。

●18个行业门类中，人均人工成本按中位数排序，前五名分别是：金融业(183420元)，电力、热力、燃气及水生产和供应业(105191元)，采矿业(102127元)，信息传输、软件和信息技术服务业(89296元)，科学研究和技术服务业(80856元)。

●为落实人社部《技能人才薪酬分配指引》和河南省“人人持证技能河南”建设相关决策部署，引导企业建立以体现技能价值为导向的技能人才薪酬分配制度，本次信息发布还包含了9个职业技能等级岗位工资报酬信息。

按中位数排序，首席技师、特级技师、高级技师、技师、高级技能、中级技能、初级技能、没有取得资格证书且非学徒工和学徒工的岗位年收入分别是101823元、96074元、79505元、73420元、84603元、74291元、61389元、55252元和43200元。技师岗位和高级技能岗位分别因为技师学院毕业生任职初始工资较低和统计来源等原因而出现工资报酬倒挂现象，但总体而言，还是技能等级越高，工资报酬越高。

洛阳市人社局有关负责人介绍，洛阳每年进行的企业人工成本信息及劳动力市场工资价位信息统计，有助于规范和发展劳动力市场，为企业招聘、劳动者求职及开展工资集体协商确定工资水平等提供数据参考，促进企业收入分配更合理、更有序，引导人力资源合理、有序流动和稳定就业。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张适 ）