洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省食品安全宣传周农产品质量安全知识进校园活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.21 08:34
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，2025年全省食品安全宣传周省农业农村厅主题日暨农产品质量安全知识进校园活动在河南科技大学举行。

　　今年全省食品安全宣传周的主题是“尚德守法 共享食安”。此次农产品质量安全知识进校园活动设置科普宣传和绿色优质农产品展区，并举办农产品质量安全知识科普宣讲等活动，旨在宣传普及农产品质量安全法律法规，共同研讨农产品质量安全新情况新问题，推动高校农业科技创新与农产品质量安全监管实际需求相结合，进一步激发青年学生关注农产品质量安全，自觉做“尚德守法”理念的践行者和“共享食安”目标的推动者。

　　农产品质量安全是食品安全的基础，直接关系人民群众身体健康和生命安全。近年来，洛阳坚决贯彻习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求，构建起“从农田到餐桌”的全链条监管体系，农产品质量安全水平保持平稳向好态势。下一步，我市将始终坚持以人民为中心的发展思想，严格落实“四个最严”要求，坚持产管并举、严优并重，一手抓精准治理和监管执法，一手抓农业标准化绿色化品牌化，强化标准引领、源头治理和全程质量监管，不断增加优质农产品供给，全力以赴守护人民群众“舌尖上的安全”。

　　省农机农垦发展中心主任、党委书记张金龙，省农业农村厅总兽医师侯斌等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江看望慰问正市厅级老同志
  • 洛阳是否会提前供暖？热力集团最...
  • 陈春江到市人大常委会和市政协机...
  • 张玉杰到伊滨区督导调研项目建设...
  • 洛阳持续深化行政审批制度改革 全...
  • 全省首位！洛阳新增19个地理标志产品
  • 创新平台再添“硬核支撑”！洛阳...
  • 突破4600亿元！洛阳国资规模再上...
  • 年均增长6.8%！洛阳外贸跑出“加...
  • 11月1日起，龙门石窟“灯映龙门”...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605