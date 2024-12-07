全省食品安全宣传周农产品质量安全知识进校园活动举行

昨日，2025年全省食品安全宣传周省农业农村厅主题日暨农产品质量安全知识进校园活动在河南科技大学举行。

今年全省食品安全宣传周的主题是“尚德守法 共享食安”。此次农产品质量安全知识进校园活动设置科普宣传和绿色优质农产品展区，并举办农产品质量安全知识科普宣讲等活动，旨在宣传普及农产品质量安全法律法规，共同研讨农产品质量安全新情况新问题，推动高校农业科技创新与农产品质量安全监管实际需求相结合，进一步激发青年学生关注农产品质量安全，自觉做“尚德守法”理念的践行者和“共享食安”目标的推动者。

农产品质量安全是食品安全的基础，直接关系人民群众身体健康和生命安全。近年来，洛阳坚决贯彻习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求，构建起“从农田到餐桌”的全链条监管体系，农产品质量安全水平保持平稳向好态势。下一步，我市将始终坚持以人民为中心的发展思想，严格落实“四个最严”要求，坚持产管并举、严优并重，一手抓精准治理和监管执法，一手抓农业标准化绿色化品牌化，强化标准引领、源头治理和全程质量监管，不断增加优质农产品供给，全力以赴守护人民群众“舌尖上的安全”。

省农机农垦发展中心主任、党委书记张金龙，省农业农村厅总兽医师侯斌等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君)