洛阳多款文创产品亮相第十届中国国际版权博览会
来源: 洛阳网 2025.10.21 08:38
参展的部分文创产品

　　日前，第十届中国国际版权博览会暨2025国际版权论坛在青岛举行。我市唐三彩等特色文创产品参展。

　　本届版博会以“数智引领未来，版权创新发展”为主题，设置五大板块，共吸引了57个展团超1100家企业参展，集中展示全球版权领域数字化、智能化创新成果。

　　近年来，我市持续推动版权融合发展，充分发挥版权激励创新作用，推动版权与非遗、文创等有效融合，广泛开展版权领域法律法规宣传推广，针对文创企业等重点群体，提供版权普及、政策咨询、作品登记等服务，积极促进文旅文创资源价值转化，服务推动文化产业高质量发展。

　　此次市委宣传部组织我市多家企业参展，展出了三彩小唐马、唐妞妞、五人乐驼等唐三彩，以及龙门开凿盲盒、镶嵌绿松石铜牌饰挂饰等文创产品，收获了广泛好评。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 程方晓)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
    		•
