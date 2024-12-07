洛阳市新联会第二届第一次会员大会举行

昨日，洛阳市新的社会阶层人士联谊会(简称市新联会)第二届第一次会员大会举行，总结过去工作，部署下一步任务，选举产生新一届市新联会领导机构。市委常委、统战部部长韩治群参加。

昨日，洛阳市新的社会阶层人士联谊会(简称市新联会)第二届第一次会员大会举行，总结过去工作，部署下一步任务，选举产生新一届市新联会领导机构。市委常委、统战部部长韩治群参加。

韩治群在讲话中指出，近年来，市新联会围绕市委市政府中心工作，团结带领全市广大新阶层人士，在服务经济社会发展、促进社会和谐稳定等方面，做了大量富有成效的工作。要进一步把准政治方向，坚持党的领导，提高政治站位，充分尊重广大新阶层人士的地位和作用，持续加强团结引导和政治引领，切实抓好新阶层人士统战工作。要发挥独特优势，服务发展大局，引导和帮助新阶层人士当好建言献策的“智囊团”、高质量发展的“生力军”、和谐稳定的“促进者”，凝聚促进经济社会高质量发展的强大力量。要坚持务实创新，激发组织活力，不断创新组织形态、活动方式，打造一批有影响、有实效的活动品牌，进一步健全体制机制，提升服务水平，把新联会建设成为深受广大新阶层人士信赖和热爱的温馨家园。

省委统战部有关负责同志到会祝贺。市党外知识分子联谊会代表我市各统战团体致贺词。大会选举郭爱和为市新联会第二届会长。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 方飞)