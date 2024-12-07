洛阳市政协召开党组（扩大）会议

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，传达学习省委城市工作会议、全市领导干部会议和省委常委、市委书记陈春江到市政协机关调研时的指示精神，研究贯彻落实意见。

孙延文指出，要深入学习习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，牢牢把握“六个坚持”的原则要求，充分发挥政协专门协商机构优势作用，广泛征集人民群众和社会各界意见建议，深入调查研究，积极建言献策，为我市科学编制“十五五”规划、实现“十五五”良好开局献计出力。要深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述和在河南考察时的重要讲话精神，落实中央、省委城市工作会议精神，助力推动城市高质量发展，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。

孙延文强调，这次洛阳市委主要负责同志调整，是党中央和省委根据工作需要和洛阳领导班子建设实际通盘考虑、慎重研究决定的。市政协党组坚决拥护党中央和省委的决定，坚信在市委的领导下一定能团结带领全市干部群众接续奋斗，在新的历史起点上把建强中原城市群副中心城市的各项事业推向新的辉煌。市政协党组将学深悟透习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共洛阳市委坚强领导下，坚持围绕中心服务大局，高标准履职尽责、高质量协商议政、高效能发挥作用，更好地为现代化洛阳建设凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)