到2030年，洛阳实现每9万人拥有1座博物馆

近日，《洛阳市博物馆事业高质量发展规划(2026—2035)》(简称《规划》)征求意见稿正式发布，面向社会各界公开征求意见。昨日，市文物局相关负责人接受本报采访，对《规划》内容进行了解读。

近日，《洛阳市博物馆事业高质量发展规划(2026—2035)》(简称《规划》)征求意见稿正式发布，面向社会各界公开征求意见。昨日，市文物局相关负责人接受本报采访，对《规划》内容进行了解读。

到2030年，实现每9万人拥有1座博物馆

《规划》征求意见稿设定了明确的阶段性发展目标——

●到2030年，洛阳将形成“一个核心、五大体系、多点共建”的城市博物馆体系格局，实现平均每9万人拥有1座博物馆的目标。

●到2035年，全面建成彰显“河洛风韵、五都风貌、国际风范”的博物馆事业高质量发展格局，使洛阳成为国际古都博物馆体系的“标识地”、中国古都博物馆发展的“样板间”。

市文物局相关负责人介绍，国家文物局统计数据显示，截至目前，全国备案博物馆7046座，平均每20万人拥有1座博物馆。洛阳“每9万人拥有1座博物馆”的目标，意味着其博物馆分布密度将在全国平均水平的两倍以上，彰显了我市大力推动文化惠民、完善公共文化服务体系的坚定决心。

推动博物馆事业与城市发展深度融合

市文物局相关负责人介绍，构建“一个核心、五大体系、多点共建”城市博物馆体系格局旨在全面提升洛阳全域博物馆品质，推动博物馆事业与城市发展深度融合。

●“一个核心”即坚持以河洛文化传承为核心，打造“室内外相结合、随处可见、随处可展”的博物馆空间设施布局，构建串联全市博物馆与文化遗产资源的全域展陈体系，系统展示河洛文化，叫响“盛世隋唐”品牌。

●“五大体系”即依托“考古遗址公园+遗址博物馆群”模式，重点围绕二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城这五大都城遗址，建设“五都”系列重点文博区，形成联动发展的集群效应。

●“多点共建”即以整合提升现有资源为主，在龙门、涧西、伏牛山等文化资源富集区，规划建设一批主题鲜明、功能互补的博物馆集群和文博区。特别注重将工业遗产、工业园区嵌入文博区建设，赋能新质生产力，推动城市更新。

明确六大重点任务

为实现目标，《规划》征求意见稿部署了六大重点任务——

●一是科学布局五大都城全域活态博物馆，构建“一个核心、五大体系、多点共建”的城市博物馆体系格局。

●二是筑牢文化根基提升博物馆功能品质，构建源远流长的古都文化展陈体系，实施“文博走亲，古都联动”计划。

●三是搭建五大都城主题博物馆城市生态圈，夯实沿黄九省文博领域常态化合作、长效化交流的基础，积极推动古都博物馆联盟建设。

●四是推动高质量“数字五都”全民共享，搭建全域博物馆数字信息平台，分圈层逐步实施数智博物馆建设工程。

●五是促进古都国际文化交流，建立洛阳市博物馆出境展览项目储备库，持续提升世界古都论坛影响力。

●六是深化体制机制改革，分类施策推动国有博物馆运营体制改革，引导国有企业、民营企业参与博物馆展览、教育和文创开发。

市文物局相关负责人表示，公开征求意见结束，将对收集到的意见建议进行逐条梳理、充分吸纳，对《规划》进行修改完善后，按程序报批发布。诚盼社会各界踊跃建言，共同绘制洛阳博物馆事业发展新蓝图。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）

公众可在11月17日前通过以下方式对《规划》提出意见——

电子邮箱：lywwjbwgk@163.com

邮寄地址：洛阳市开元大道232号洛阳市文物局719室

传真号码：0379-65156373