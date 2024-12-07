洛阳“网红书记”郑俊飞 直播“新农活”带火农产品

昨日，清晨的光亮刚洒进伊滨区诸葛镇下徐马社区的突尼斯软籽石榴园，社区党支部书记郑俊飞已支好手机支架。

郑俊飞（右二）直播中

镜头前，郑俊飞捧着颗饱满的石榴轻轻掰开，红玛瑙似的籽儿露出来。他笑着招呼：“家人们看仔细，这是乡亲们蹲在地里一个个管出来的，籽软得不用吐，甜到心里头！”

如今这熟练的直播场景，在一年前他想都不敢想。那会儿，社区500多亩软籽石榴迎来丰收，可商贩的收购价压到了每斤2块多，不少果子挂在枝头慢慢烂掉；老手艺人熬的土蜂蜜、漏的手工粉条，只能在镇集市的角落里低价叫卖。“不能让乡亲们的汗水白流！”郑俊飞想起村民蹲在田埂上叹气的模样，狠狠拍了桌子——他要揣着手机，当村里第一个“吃螃蟹”搞直播的人。

首播那天，郑俊飞紧张得手心直冒汗。镜头前的他盯着提前写好的稿子念，话都说不连贯，直播间里稀稀拉拉只有5个人，其中3个还是隔壁村的村干部。成交的几单，也多是亲友捧场的“人情单”。“难不难？难！可我是村支书，得给大伙蹚出路。”郑俊飞没打退堂鼓，翻遍了电商运营手册，把直播话术写得比工作报告还密；听说有电商培训课，他专程跑出去学，回来就对着镜子练表情、顺流程。

慢慢地，直播间变了样。郑俊飞不再照本宣科，而是带着镜头进田间——让网友看谷子从播种到抽穗的全过程，看土鸡在林子里啄食，连包装农产品时的细节都拍给大家看。“咱卖的是实在，得让消费者信得过。”凭着这份真诚，订单渐渐多了起来。如今，社区单年销售农产品超50万元，带动联农销售突破100万元，村民手里的土货再也不愁卖，钱袋子一天天鼓了起来。

直播不只是打开销路，更激活了乡村的“一池春水”。郑俊飞带着村民搞起深加工，小米酥、红薯干成了直播间的“爆款”；今年又盘活30多亩撂荒地，种上特色菊花，预计村集体能增收30万元，他的抖音粉丝也增长到超5万人。见此情景，在外打工的年轻人也陆续回来了，李喜明就是其中一个，如今他帮着剪直播视频，还跟着学菊花种植：“以前觉得农村没奔头，现在回来能挣钱、能照顾爸妈，值！”

“直播不是我一个人的事，是全村人的希望。”郑俊飞常这样说，他搞直播的初衷很简单——一方面想帮乡亲们打通“山货出山”的通道，让好东西卖出好价钱；另一方面，也想探索“党建+电商”的新模式，让乡村有活力，让老村子重焕生机。

如今的下徐马社区，直播间的灯光常常亮到傍晚，田间地头的笑声比以前更响了。通过那方小小的屏幕，郑俊飞和乡亲们不仅卖出了农产品，更探出了一条偏远乡村的振兴路。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 贾莎莎 文/图）