“李密城”的隐秘传说（金墉城风云）

邙山脚下，洛水之滨，一座喋血风云的传奇卫城——金墉城，在隋唐之际奏响了它的历史终章。

在洛阳本地，金墉城俗称“李密城”。一千多年前，当瓦岗军领袖李密站在汉魏洛阳城金墉城城头，远眺隋东都洛阳宫城时，或许不会想到，这座坚固的城池既是他人生巅峰的勋章，也将是他霸业终结的墓志。

在魏晋南北朝至隋末唐初长达数百年的动荡岁月中，这座固若金汤的“城中城”，一直是群雄逐鹿的攻戍要地。它见证了中原王朝的兴衰更迭，承载着无数风流人物的荣辱浮沉，最终归于沉寂，唯余传奇。

军事要塞，屡毁屡建

洛阳白马寺东不远处，便是汉魏洛阳城国家考古遗址公园。汉魏洛阳城是东周、东汉、曹魏、西晋、北魏的都城，亦是中国建都史最长、历经朝代最多的都城。

金墉城始建于曹魏，位于汉魏洛阳城西北角，今白马寺镇翟泉村至平乐镇金村一带，背靠邙山，地势高亢，形制险峻，易守难攻。《洛阳伽蓝记》《晋书》等历代典籍对其位置、形制和变迁皆有记载。

清《读史方舆纪要》有云：“金墉城，故洛阳城西北隅也，魏明帝筑。”魏明帝修筑此城，本意是为屏障宫城，以备皇室避险防乱，但在后世朝代更迭中，金墉城更像一座政治监狱，许多废主弃后和权斗失败者被软禁于此。

从西晋“八王之乱”到南北朝“邙山之战”，连年战乱使得洛阳城宫室残破，满目疮痍，金墉城因战略位置重要，首当其冲，屡毁屡建。

隋大业元年(公元605年)，隋炀帝杨广决意迁都洛阳，诏令将作大匠宇文恺等在汉魏洛阳城西9公里处营建新都。这一决策直接改变了金墉城的命运。随着政治中心的西移，曾经作为汉魏洛阳城防御核心的金墉城，逐渐被边缘化。

隋朝末年，天下板荡，烽烟四起。《隋书》里说，待到大业九年(公元613年)，隋将杨玄感起兵造反，围攻东都洛阳时，金墉城已城墙残缺，破破烂烂。

虽然杨玄感造反失败，身首异处，但隋王朝已是摇摇欲坠。继之而来，向洛阳发动猛烈攻击的，是李密带头的瓦岗军。

义军攻洛，李密屯兵

现代考古勘察发现，金墉城由南北走向一字排开的甲、乙、丙三座小城组成。曹魏时期修筑的应只是丙城，甲、乙二城的修筑年代明显晚于北魏，应是北周或隋末唐初扩建的。

洛阳本地人习惯把金墉城唤作“李密城”。相传，瓦岗军领袖李密曾率军占据金墉城，扩建城池。

据《资治通鉴》等记载，公元7世纪初，瓦岗军起兵反隋，攻占回洛仓，围攻东都洛阳。隋大业十四年(公元618年)，李密率30万农民军进驻金墉城，加固城墙，修缮屋室，建立根据地，与隋军对峙。当时“钲鼓之声，闻于东都”，瓦岗军上下斗志昂扬。

李密选择金墉城作为大本营，既取其地利，更重其象征意义——占据洛阳旧都核心，昭示自身正统地位。

然而天不遂人愿。不久后，隋将王世充假借周公托梦鼓舞军心，率精兵突袭瓦岗军。

周公本名姬旦，是周武王姬发的弟弟，河洛文化和儒家思想的奠基人。他辅佐周武王伐纣灭商，建立周朝，并营建洛邑，制礼作乐，奏响了中华民族礼乐文明的华彩乐章。史载，隋唐洛阳城应天门遗址旁边的周公庙，便始建于隋末唐初。

李密没料到“周公托梦”的巨大威力。他让属下王伯当留守金墉城，自领精兵出击，在北邙山麓与隋军展开决战。

最终，瓦岗军溃败。李密见大势已去，西奔关中降唐，投靠李渊。王世充则在邙山之战后趁势坐大，一度占据中原，自立为帝。

公主出家，隐于尘烟

李密与王世充的较量，是隋末群雄争夺天下的缩影。瓦岗军与隋军的激战，是金墉城最后的军事辉煌。

据《旧唐书》《唐会要》等记载，从魏晋到唐初大约四百年间，洛阳县治一直在金墉城内。唐朝以洛阳为东都，沿用了隋都洛阳城，后世称为隋唐洛阳城。

到了唐太宗贞观六年(公元632年)，朝廷将洛阳县改为河南县，县治移到了隋唐洛阳城内的毓德坊。

随着政治、经济中心的完全转移，汉魏洛阳城逐渐被放弃，斗转星移，沦为废墟。金墉城也彻底退出历史舞台，被尘封在岁月深处。

汉魏洛阳城遗址区的皇姑寺，见证了金墉城最后的荣光。皇姑寺原名龙兴庵，旧址在今孟津区平乐镇天皇岭村。当地流传着一段三皇姑剜眼救父的故事。

相传，隋文帝杨坚的三公主聪颖美丽，深受宠爱。隋文帝为了笼络人心，逼她嫁给一个纨绔子弟。三皇姑性情刚烈，抗婚出家，到洛阳龙兴庵当了比丘尼，立誓永不回宫。

隋文帝思女心切，卧床不起，需要人眼做药引子治病。三皇姑闻讯后，为报答养育之恩，剜出右眼交给姐姐，请她带回宫中为父皇治病。

人们感念三皇姑的壮举，将龙兴庵改称皇姑寺。据说，瓦岗军进驻金墉城后，李密曾携妻到皇姑寺上香，定此寺为香火院，并捐资重修佛像，祈求战事顺利，不过正史未载此事。

20世纪50年代，皇姑寺被毁，仅存明代石碑，以及乡野村夫津津乐道的野史传说。

相传，宋太祖赵匡胤嫌东京汴梁(今开封)荒凉，思念故乡洛阳金墉城的豪华壮丽，一觉醒来，竟发现金墉城奇迹般地“飞”到了汴梁。

相传，金墉城“飞”到汴梁之后，原址成了平地，人们在此建房居住，形成了“金村”……

这座曾囚禁过西晋帝后、驻扎过北魏精兵、据守过瓦岗义军的神秘小城，在隋唐两代的战略转移中，在亦真亦幻的坊间传说里，完成了自己的历史使命，如今唯见残垣寂寂，禾黍离离。而历史依旧不紧不慢，从容向前。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)