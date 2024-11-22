洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
张玉杰到伊滨区督导调研项目建设、产业发展工作
来源: 洛阳网 2025.10.20 22:41
　　20日，市长张玉杰到伊滨区督导调研项目建设、产业发展工作。

　　宁德时代洛阳基地二期正式投产，三期、四期项目核心厂房正加紧施工。张玉杰了解企业生产经营和项目建设情况，勉励企业紧盯时间节点，进一步加快项目建设进度，同步优化生产组织，释放更多优质产能，尽快实现满产达效。他要求相关部门主动跟进企业需求，靠前服务、纾困解难，统筹做好要素保障、生产保供、生活配套等工作，为企业生产经营和项目建设营造良好环境。伊滨区积极推动一批新能源产业配套项目落地。张玉杰走访国创动力电池产业园华庆汽车部件和广源精密制造、二缆新能源链接基地、九创时代新能源装备产业园、纳美新能源科技公司等项目和企业，了解项目建设进度、企业研发生产等情况，现场协调解决存在问题，指出要紧密对接龙头企业，出台更有针对性扶持政策，精准开展产业链上下游招商，为新能源产业集群培育更多增长点、支撑点。

　　伊滨区以智能家居产业园为载体，吸引了莱特、炎恩、花都等家具企业集聚发展。张玉杰实地查看电商智联园区等项目建设进展，详细了解园区规划、企业入驻、产业规模、电商运营等情况。他强调，要协同推进园区建设和产业提质，引导企业持续加强产品研发、改进生产工艺，推广应用数字制造、绿色喷涂装备，提升智能化绿色化水平。要拓宽上下游企业招引渠道，加快培育本土龙头企业，完善电商、外贸、物流等配套服务，推动钢制家具产业集群高质量发展。

　　张玉杰还前往轴研所伊滨科技产业园调研轴承产业转型发展情况，到洛阳华夏历史文明传承创新产业园督导重点项目建设。

　　王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
