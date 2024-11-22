洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
陈春江到市人大常委会和市政协机关调研
来源: 洛阳网 2025.10.20 22:40
陈春江到市人大常委会和市政协机关调研时强调
牢记嘱托 凝心聚力 砥砺奋进
奋力开创现代化洛阳建设新局面

　　10月20日下午，省委常委、市委书记陈春江到市人大常委会和市政协机关调研，看望机关干部职工，与领导班子成员会面交流。

　　市人大常委会主任李保国、市政协主席孙延文分别参加有关活动。

　　在市人大常委会机关，陈春江走进部分工委，了解人大工作开展情况，询问《黄河保护法》贯彻落实、民生实事项目人大代表票决制落实等情况，以及群众关心关注的热点难点问题解决情况。在市政协机关，陈春江详细了解“洛事好商量”协商议事平台建设、“智慧政协”平台建设等情况，并走访看望了部分民主党派洛阳市委会机关工作人员。陈春江还听取了市人大常委会和市政协工作汇报。

　　调研中，陈春江指出，今年5月，习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了习近平总书记对河南和洛阳发展的高度重视。习近平总书记的重要讲话精神，为我们加快推进现代化洛阳建设提供了根本遵循。省委对洛阳提出“建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前”的工作要求。我们要牢记习近平总书记殷殷嘱托，认真落实省委省政府工作要求，扛牢政治责任，抢抓发展机遇，凝聚各方力量，确保习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署在洛阳落到实处。

　　陈春江指出，市人大常委会要学深悟透习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党对人大工作的全面领导，进一步提高立法工作质量，不断加强和改进人大监督，充分发挥优势建言献策，支持和保障代表作用发挥，切实加强自身建设，加快推动新时代人大工作高质量发展。市政协要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续加强对各党派团体和各族各界人士的思想政治引领，更好发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛等优势，提高协商议政质效，增强民主监督实效，建好政协委员队伍，加强政协机关建设，为加快推进现代化洛阳建设画出最大同心圆、凝聚最大正能量。

　　王军陪同调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
