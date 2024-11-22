宁德时代，在洛阳成立新公司！

10月20日，记者查询国家企业信用信息公示系统发现，宁德时代(洛阳)新能源科技有限公司于10月17日成立，注册资本20亿元，法定代表人为来永杰，经营范围包括电池制造、电池销售、新兴能源技术研发、新材料技术研发等。

股东信息显示，该公司由宁德时代旗下四川时代新能源科技有限公司全资持股。 据了解，自2022年6月，宁德时代与洛阳市人民政府签署战略合作协议以来，宁德时代持续加码洛阳。 作为宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一，洛阳基地按照"灯塔工厂+零碳工厂"标准，分四期建设(一期、二期已投产)，全部建成后将带动上下游产业集聚发展，预计可实现年产值超2000亿元，助力洛阳成为全球重要的新能源电池产业基地。 宁德时代披露的财报显示，2025年上半年实现总营业收入1788.86亿元，同比增长7.27%；利润总额达到388.13亿元，同比增长31.79%；实现归母净利润304.85亿元，同比增长33.33%。①