洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

宁德时代，在洛阳成立新公司！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 大河财立方 2025.10.20 21:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10月20日，记者查询国家企业信用信息公示系统发现，宁德时代(洛阳)新能源科技有限公司于10月17日成立，注册资本20亿元，法定代表人为来永杰，经营范围包括电池制造、电池销售、新兴能源技术研发、新材料技术研发等。

　　股东信息显示，该公司由宁德时代旗下四川时代新能源科技有限公司全资持股。

　　据了解，自2022年6月，宁德时代与洛阳市人民政府签署战略合作协议以来，宁德时代持续加码洛阳。

　　作为宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一，洛阳基地按照“灯塔工厂+零碳工厂”标准，分四期建设(一期、二期已投产)，全部建成后将带动上下游产业集聚发展，预计可实现年产值超2000亿元，助力洛阳成为全球重要的新能源电池产业基地。

　　宁德时代披露的财报显示，2025年上半年实现总营业收入1788.86亿元，同比增长7.27%；利润总额达到388.13亿元，同比增长31.79%；实现归母净利润304.85亿元，同比增长33.33%。①
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 给生活添彩 为经济赋能
  • 洛阳今日阴天有小雨或零星小雨 最...
  • 陈春江看望慰问正市厅级老同志
  • 洛阳新增333家高新技术企业
  • 洛阳是否会提前供暖？热力集团最...
  • 洛阳坚持以片区化理念 组团式推进...
  • 如愿以偿定居洛阳（“诗魔”白居易）
  • 洛阳持续深化行政审批制度改革 全...
  • 11月1日起，龙门石窟“灯映龙门”...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605