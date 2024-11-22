洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“雨水”收工！洛阳最新天气预报来了
来源: 洛阳网 2025.10.20 21:20
　　今天，纷纷的降水让人觉得更冷了。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受较强冷空气影响，近期气温较低，20日夜里至21日凌晨高海拔山区将出现初霜冻。受高空低槽东移影响，24日前后洛阳市将再次出现小雨天气。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：小雨或零星小雨转阴天，高海拔山区将出现初霜冻。

　　21日(周二)：阴天转多云，东北风3级，气温4℃～11℃。

　　22日(周三)：多云，偏东风2级～3级，气温6℃～13℃。

　　23日(周四)：多云到阴天，夜里转零星小雨，气温7℃～14℃。

　　24日(周五)：阴天有小雨，气温8℃～12℃。

　　25日(周六)：阴天转多云，气温9℃～17℃。

　　26日(周日)：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温9℃～19℃。

　　27日(周一)：晴天间多云，气温8℃～18℃。

　　温馨提示：

　　本周气温起伏，尤其早晚寒凉，请采用“洋葱式”穿搭法，及时增减衣物，谨防感冒。

　　周三、周四白天及周末天气相对较好，是进行晾晒、户外活动的理想时机。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
