“十四五”以来，洛阳谋划实施一批改革举措 着力塑造体制机制新优势

20日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会，介绍“十四五”时期洛阳全面深化改革有关情况。

“十四五”以来，市委坚持把全面深化改革作为重塑竞争优势、实现跨越赶超的关键一招，聚焦制约洛阳高质量发展的深层次问题，谋划实施了一批变革性牵引性标志性改革举措，着力塑造体制机制新优势。

近五年来，洛阳对标党中央、省委部署要求，累计谋划提出重点改革任务近800项，出台一批重点改革方案，推动全面深化改革工作全面发力、多点突破，国有企业改革、营商环境综合配套改革、开发区改革、科技体制改革等一批改革事项走在全省前列，31项改革案例入选全国、全省改革典型案例。

推动创新发展 完善市场机制

围绕推动创新发展，洛阳持续深化科技体制改革，健全创新平台市场化运作机制，完善创新型小微企业全链条孵化育成体系，创新人才“引育用服”机制，不断深化科技成果所有权、处置权和收益权“三权”改革，加快构建高效协同开放的创新体系，更好地推动科研成果转化为现实生产力。

全市创新平台累计达到4083个，近五年累计引育创新创业人才(团队)15个、高技能人才28.1万人，高新技术企业达到1610家、科技型中小企业突破3500家。

与此同时，洛阳持续深化营商环境综合配套改革，系统重塑行政审批制度，深入推进要素市场化配置改革，健全新技术、新业态、新产业、新模式包容审慎监管机制，着力打造一流营商环境。