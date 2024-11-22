洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
做好研究谋划、统筹推进、督促落实……洛阳全面深化改革工作将这样推进
来源: 洛阳网 2025.10.20 21:17
　　20日，在洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会上，洛阳市改革办相关负责人就下一步如何进一步推动全面深化改革回答记者提问。

　　该负责人表示，市委改革办将深入贯彻落实党中央、省委、市委关于进一步全面深化改革的部署要求，扎实做好全市改革工作的研究谋划、统筹推进、督促落实，以钉钉子精神推进改革不断取得新的更大成效。

　　科学谋划改革任务。立足洛阳实际，认真研究谋划年度改革要点，清单化项目化推进各领域改革。聚焦重点领域和关键环节，每年研究确定一批“牵一发而动全身”的重点改革事项，以重点突破带动各领域改革向纵深推进。

　　高标准筹备市委深改委会议。紧扣市委中心工作谋划市委深改委会议议题，定期调度重点改革事项进展情况，倒逼各责任单位深度研究改革工作，推动各项改革任务一抓到底、落地见效。完善议题管理督办机制，实行中长期议题库与近期议题库相结合的动态管理，每次会议围绕1至2个主题谋划设计议题，加大议题督办力度，切实做到储备一批、成熟一批、上会一批。

　　扎实开展改革督察。加强对年度改革要点、市委深改委会议议定事项的常态化督导，第一时间分解立项并纳入台账管理，及时跟踪督办，确保重点改革事项有力有序高效推进。强化督察结果运用，把重大改革任务落实情况纳入全市综合考核内容，严查改革进展明显滞后于工作计划、改革效果明显低于预期、改革出现“中梗阻”等问题，推动改革任务落到实处。

　　持续加强改革宣传。加强对改革经验亮点的深入挖掘，及时总结提炼各地各部门改革创新的有益探索，持续加大向全国全省推广力度，着力打造特色鲜明的洛阳改革品牌。健全改革信息、典型案例编发采用激励机制，充分调动各地各部门做好改革宣传工作的积极性主动性。做强全媒体宣传矩阵，持续提升洛阳改革传播力引导力影响力。(洛报融媒·洛阳网记者孙小蕊贾臻文/图通讯员尤杉杉)
    氨糖到底能不能保养关节？
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
