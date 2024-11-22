洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

陈春江看望慰问正市厅级老同志
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.20 18:59
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10月20日上午，省委常委、市委书记陈春江看望慰问何泽民、段运劳、刘典立、潘汉平、李传安、周宗良、潘文魁、宋克耀、高凌芝、王全乐、王墨林、郭丛斌等在洛的正市厅级老同志，感谢他们为洛阳经济社会发展作出的贡献，向他们致以亲切问候和崇高敬意。

　　看望中，陈春江关切询问老同志的生活和身体情况，认真听取他们对市委工作和洛阳经济社会发展的意见建议。陈春江指出，习近平总书记对河南工作高度重视，今年5月莅临河南考察，首站就来到洛阳，对河南提出“奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章”的奋斗目标和“两高四着力”的重大要求。省委省政府高度重视洛阳发展，提出洛阳要建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前。我们将始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，认真落实省委省政府工作要求，在历届市委班子打下的坚实基础上，团结带领全市广大干部群众凝心聚力、接续奋斗，不断开创现代化洛阳建设新局面，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出更大贡献。

　　陈春江说，老同志是我们事业发展的宝贵财富和重要力量。洛阳经济社会发展取得的各项成绩，都凝结着广大老同志的心血与汗水。希望大家一如既往关心和支持市委工作，多提宝贵意见建议，帮助我们把洛阳各项工作做得更好。我们将认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，带着感情和责任做好新时代老干部工作，精心精细精准搞好服务，为老同志发挥余热、安享晚年创造良好条件。

　　老同志们一致表示，这次洛阳市委主要负责同志调整，充分体现了党中央和省委对洛阳发展的高度重视和殷切期望，坚决拥护党中央和省委决定，真诚欢迎陈春江同志到洛阳任职，全力支持市委工作。相信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在省委省政府的关心支持下，市委一定能够带领广大干部群众把洛阳各项事业继续推向前进，洛阳的明天一定会更加美好。

　　王军、张敬华一同看望慰问。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 给生活添彩 为经济赋能
  • 洛阳今日阴天有小雨或零星小雨 最...
  • 陈春江看望慰问正市厅级老同志
  • 洛阳新增333家高新技术企业
  • 洛阳是否会提前供暖？热力集团最...
  • 洛阳坚持以片区化理念 组团式推进...
  • 如愿以偿定居洛阳（“诗魔”白居易）
  • 洛阳持续深化行政审批制度改革 全...
  • 11月1日起，龙门石窟“灯映龙门”...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605