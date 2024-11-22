陈春江看望慰问正市厅级老同志

10月20日上午，省委常委、市委书记陈春江看望慰问何泽民、段运劳、刘典立、潘汉平、李传安、周宗良、潘文魁、宋克耀、高凌芝、王全乐、王墨林、郭丛斌等在洛的正市厅级老同志，感谢他们为洛阳经济社会发展作出的贡献，向他们致以亲切问候和崇高敬意。

看望中，陈春江关切询问老同志的生活和身体情况，认真听取他们对市委工作和洛阳经济社会发展的意见建议。陈春江指出，习近平总书记对河南工作高度重视，今年5月莅临河南考察，首站就来到洛阳，对河南提出“奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章”的奋斗目标和“两高四着力”的重大要求。省委省政府高度重视洛阳发展，提出洛阳要建强中原城市群副中心城市，在奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章中挑大梁、走在前。我们将始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，认真落实省委省政府工作要求，在历届市委班子打下的坚实基础上，团结带领全市广大干部群众凝心聚力、接续奋斗，不断开创现代化洛阳建设新局面，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出更大贡献。

陈春江说，老同志是我们事业发展的宝贵财富和重要力量。洛阳经济社会发展取得的各项成绩，都凝结着广大老同志的心血与汗水。希望大家一如既往关心和支持市委工作，多提宝贵意见建议，帮助我们把洛阳各项工作做得更好。我们将认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，带着感情和责任做好新时代老干部工作，精心精细精准搞好服务，为老同志发挥余热、安享晚年创造良好条件。

老同志们一致表示，这次洛阳市委主要负责同志调整，充分体现了党中央和省委对洛阳发展的高度重视和殷切期望，坚决拥护党中央和省委决定，真诚欢迎陈春江同志到洛阳任职，全力支持市委工作。相信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在省委省政府的关心支持下，市委一定能够带领广大干部群众把洛阳各项事业继续推向前进，洛阳的明天一定会更加美好。

王军、张敬华一同看望慰问。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)