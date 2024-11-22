洛阳持续深化开发区改革取得积极成效

20日，在洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会上，洛阳市发改委相关负责人就深化开发区改革的创新举措和成效回答记者提问。

20日，在洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会上，洛阳市发改委相关负责人就深化开发区改革的创新举措和成效回答记者提问。

该负责人表示，“十四五”以来，洛阳坚决贯彻落实省委、省政府关于开发区改革的决策部署，坚持以改革为动力，系统推进开发区质量变革、效率变革、动力变革，取得了积极成效。

抓改革激活力，构建体制机制新优势。以机构整合和职能重塑为抓手，全力破解体制机制障碍，持续增强开发区发展动能。全市29个开发区园区整合为13个省级及以上开发区，形成“一县一开发区”格局，全面推行“扁平化”“大部门制”改革，管理效能显著提升。全面推行“管委会+公司”模式，有序剥离开发区社会管理职能，打造专业化、国际化、市场化的管理团队，实行领导班子任期制、员工全员聘任制、工资绩效薪酬制，激发开发区发展活力。截至目前，各开发区社会职能剥离工作已全部完成，累计引入专业运营团队44家，招引紧缺人才500余名。与此同时，洛阳向开发区下放市级经济管理权限148项，推动各开发区开辟“绿色通道”、推广“一站式代办”“2号公章”等模式，切实提升开发区自主发展能力。

强产业育集群，筑牢高质量发展硬支撑。把做大做强开发区产业作为核心任务，推动产业向集群化、高端化方向发展。引导各开发区聚焦1至2个主导产业精准发力，全市开发区主导产业营收占比提升至65%。铝基新材料向新能源汽车、高性能材料转型，成为首条千亿级产业链；千亿级新能源电池和绿色石化产业集群加快崛起；光电、先进合金材料产业链突破500亿元；人工智能、机器人、生物医药等新兴产业保持两位数增长。洛阳坚持“项目为王”，累计实施先进制造业项目555个，总投资5631亿元，建成省级智能工厂(车间)124家、省级以上绿色工厂133家，规上工业增加值能耗持续下降，数字化转型指数稳居全省第一梯队、达全国先进水平。

优保障破瓶颈，激活资源要素新动能。面对土地、资金等要素趋紧新趋势，坚持向内挖潜、多元发力，推动“存量”变“增量”。严格落实“三区三线”管控要求，完成全市开发区四至边界划定，规划面积从287平方公里扩至350平方公里，产业用地占比超60%。积极探索混合开发、弹性供应等低效用地再开发模式，“十四五”以来累计盘活低效用地1.56万亩，推动“土地存量”转化为“发展增量”，亩均税收提升至12万元。“十四五”以来，在开发区产业升级方面，全市累计争取中央预算内资金、超长期国债等上级资金5.5亿元，支持项目43个。

下一步，洛阳市发改委将聚焦提升发展能级、增强内生动力，持续深化开发区改革，以更高标准、更实举措推动开发区发展提质增效，为现代化洛阳建设贡献更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 贾臻 文/图）