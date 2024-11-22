技术合同成交额达747.9亿元！洛阳引爆“技术要素”增长引擎

10月20日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会，围绕深化要素市场化配置改革的举措和成效，洛阳市发展改革委相关负责人回答记者提问。

10月20日，洛阳举行高质量完成"十四五"规划系列主题第六场新闻发布会，围绕深化要素市场化配置改革的举措和成效，洛阳市发展改革委相关负责人回答记者提问。 "十四五"以来，洛阳有力有序推进土地、劳动力、资本、技术、数据要素市场化配置改革，加快构建与现代化洛阳建设相适应的要素市场体系。 积极创新土地要素市场化配置方式。全面推进"标准地+承诺制"改革，"十四五"期间全市共出让标准地191宗、面积2.18万亩。创新采用长期租赁、先租后让、弹性年期供应等更加灵活的土地供应方式，供应新型产业用地12宗、面积747.5亩。探索农村集体经营性建设用地入市，累计完成市场化交易23宗、面积152.9亩，成交金额2288万元。探索以政府收储、股权转让、依法处置等方式，盘活低效产业用地119宗、面积1.56万亩。 持续引导劳动力要素合理畅通有序流动。深化户籍制度改革，实行城镇地区落户"零限制"。打造人力资源专业化市场，市人力资源服务产业园先行区已建成投用，吸引240余家服务机构入驻。完善技术技能评价制度，洛钼集团等6家企业实现职称自主评审，下放中小学、律师等7个系列26个评审委员会评审权限，全市65家企业(机构)可自主开展职业技能评价。 不断提升资本要素服务实体经济能力。加大金融机构引育和改革力度，中行、建行等国有大行和中原银行在洛设立三农专营事业部、科技支行，创新开发"民宿贷""人才贷"等特色金融产品，金融供给有效增加。完善基金投资体系，成立首只天使投资基金，在洛注册基金61支、总规模427.9亿元。打造"洛e融"数智金融服务平台，入驻金融机构68家，注册用户1740余户，促成授信总额达7.35亿元。 有效激发技术要素助推经济增长作用。深化职务科技成果资产单列管理改革，成功实施职务科技成果赋权460余项。健全创新平台市场化运作机制，新建中试基地24家，龙门实验室实现"服务中心+产业研究院+运营企业"全新组织架构。高效运营洛阳科技大市场，国家技术转移郑州中心洛阳分中心成功挂牌，"十四五"期间技术合同成交额达747.9亿元。 加快推进数据要素资源整合开放共享。持续推进公共数据和企业数据资源开发利用，累计归集公共数据超90亿条、电子证照520万张，有效支撑"高效办成一件事"32项、政务服务事项"免证办"756项。推进"数据要素×"行动，培育形成特色数字化应用场景46个，打造数据融合应用典型案例20个，全市"供数、用数"氛围更加浓厚。 下一步，洛阳将按照国家、省部署要求，积极融入服务全国统一大市场建设，持续深化要素市场化配置改革，促进各类要素有序自由流动和高效配置，不断激发高质量发展的动力活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 孙小蕊 文/图）