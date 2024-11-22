突破4600亿元！洛阳国资规模再上新台阶

10月20日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会，围绕深化国资国企改革，洛阳市国资委相关负责人回答记者提问。

“十四五”以来，洛阳市国资国企始终坚持市场化方向，加快改革转型发展，企业核心功能、核心竞争力不断增强。立足“国资所能”，服务“洛阳发展所需”“群众生活所盼”，全面履行政治责任、经济责任、社会责任。

国有资产家底变厚了，经营质效保持稳中向好。洛阳稳步推动质效变革，实现国有资产保值增值。“十四五”期间，市属国有企业保持稳中求进、竞进有为的发展态势，经济效益在挑战中持续增长，资产总额突破4600亿元、营业收入突破700亿元、利润总额突破24亿元，年均增速分别达到18.47%、13.25%、3.87%，国宏集团、万基集团多次入选“中国500强”榜单，国晟集团多次入选“中国服务业企业500强”榜单，有力提升了市属国有企业高质量发展成色。

国有资本布局变优了，战略支撑作用明显增强。洛阳加快推动结构变革，将17家市属国有企业重组整合为4家。洛阳市属国有企业助力一系列重大工程项目加速落地，龙门高铁站、火车站交通枢纽完成改造，西环路谷水立交通车运行，隋唐洛阳城、周公里等片区更新，地铁一、二号线全线开通，有效助力洛阳城市能级提升。五年来，洛阳市属企业累计上缴税费超120亿元，上缴国有资本收益超17亿元，国有资本充实社保基金89.13亿元，助企纾困减免租金4217万元，吸纳新增就业人数1686人。

产业含新量变高了，发展新动能新优势日益强劲。洛阳通过“直投+基金”双轮驱动，推进战略性新兴产业“无中生有”、传统产业“有中生新”，以耐心资本助力产业发展，累计投资科技型企业100余家，支持培育上市企业33家，为发展新质生产力注入金融动能。以园区为载体，强化平台支撑，建成投运宁德时代洛阳基地、航空航天智创产业园等项目，招引集聚新能源、新材料、智能制造、绿色环保等产业，助力全市重点产业链式发展。

体制机制变活了，企业内生动力显著提升。洛阳以混合所有制改革为突破口，深化与非国有资本合作，促进国有企业转换经营机制，提高企业治理效能和运营效率。如洛轴集团2021年实施混改以来，价值创造能力、科技创新能力大幅提升，利润年均复合增长率超60%，高端轴承产值占比超70%。加快推动资产资本化、资本证券化，打造3个AAA、6个AA+高信用企业集群，成功发行区域首单保理债权ABS、全省非省会城市首单CMBS产品，洛轴、盛龙公司上市进程步伐稳健。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 孙小蕊 文/图）