创新平台再添“硬核支撑”！洛阳市4家单位获批省级工程研究中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.20 18:57
　　近日，河南省发展改革委印发2025年省工程研究中心批复，洛阳市龙门实验室、洛阳轴承集团等4家单位牵头申报的平台成功入选。此次突破既是洛阳创新驱动发展的阶段性成果，更标志着本地高端创新平台建设迈上新台阶，为产业转型升级注入强劲动能。

　　4家获批的省工程研究中心，紧扣“卡脖子”技术攻关与产业链现代化需求，覆盖装备制造、新材料、航空航天、生物医药四大优势领域，形成“多点突破”的创新矩阵。

　　龙门实验室牵头的“河南省装备制造业数智化系统关键核心技术工程研究中心”，聚焦装备制造数智化转型痛点，重点突破数字孪生与工业软件自主化、多机器人协同等技术瓶颈，目标是打造“产学研用”协同创新生态，为全省装备制造产业链提供全流程智能化解决方案，助力河南建设全国先进制造业强省。

　　洛阳轴承集团牵头的“河南省高端轴承智能制造工程研究中心”，将针对高端工程机械、海洋工程用大型重载转盘轴承的适用性设计、智能监控等关键技术攻关，同步建设研发制造、检测及中试平台，推动国产高端轴承向高精度、长寿命、智能化升级。

　　中国空空导弹研究院牵头的“河南省高性能航空智能伺服系统工程研究中心”，瞄准无人飞行器、高精度光电及高端航空装备伺服系统需求，重点攻关集成小型化设计、高功率密度驱动等技术，建设多类伺服系统研发平台，为我国航空装备智能化提供核心部件支撑。

　　洛阳华荣生物牵头的“河南省手性氨基酸生物制造工程研究中心”，聚焦手性氨基酸生物制造领域，攻关酶高通量筛选改造、规模化制备及转化过程控制等技术，建设全链条研发平台，推动生物制造技术在医药、食品添加剂等领域产业化应用，助力洛阳生物医药产业向绿色高端升级。

　　“这是洛阳以平台聚资源、以创新强产业的缩影。”洛阳市发展改革委相关负责人表示，4家平台精准对接四大优势产业，打通“从0到1”原始创新到“从1到N”转化链条，既解企业技术难题，又缩短创新链与产业链距离。下一步将把工程中心纳入全市创新体系重点推进，完善“政策+资金+人才”协同机制，支持联合高校、企业建设中试基地，推动创新资源共享。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
