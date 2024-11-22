专场招聘连续8场！10月23日起，洛阳开展金秋招聘月系列活动

洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，10月23日起，洛阳市将启动金秋招聘月活动，预计举办8场专场招聘会及相关“云端”招聘活动。

今年金秋招聘月活动的主题为“‘就’在金秋、‘职’面未来”，持续至11月，将采用“1+1+6”模式开展，即一场大型室综合现场招聘会、一场校企合作交流活动、6场辖区主题专场招聘活动，旨在帮助劳动者求职和企业招聘，更好促进人力资源供需匹配。

●1场大型室综合现场招聘会：将在洛龙区泉舜购物中心北广场举办“就”在金秋、“职”面未来2025年洛阳市金秋招聘月现场招聘会，提供200个企业招聘展位。

●1场校企合作交流活动：将在洛阳市人力资源市场(市民之家二楼)举办“2025年洛阳市先进制造业促就业专项行动暨首届·金蓝领—技能人才校企合作交流活动”，计划邀请洛阳、三门峡、济源、南阳、郑州等地的大中专职业、技师类院校来洛，开展校企对接、洽谈交流等活动。

●6场辖区主题专场招聘活动：将在洛阳市人力资源市场(市民之家二楼)举办2025年洛阳市金秋招聘月各区主题专场招聘活动，包含老城区文旅专场、瀍河区零售及服务业专场等活动。

洛阳市人社局有关负责人介绍，此次金秋招聘月系列招聘活动覆盖范围广，涉及文旅、电商、零售、先进制造业等丰富行业，重点面向民营企业、中小微企业、社会组织及个体工商户及各类有招聘需求的用人单位，为高校毕业生、农民工、退役军人及登记失业人员等各类有就业意愿的求职人员提供就业指导、岗位推荐等服务。

按照计划，10月23日将在洛阳市民之家举办金秋招聘月首场招聘活动——先进装备制造业涧西区专场招聘会，预计有洛阳锐创电气设备有限公司、洛阳同宇信息科技有限公司等40余家企业参与。

金秋招聘月活动期间，广大市民还可通过“洛阳就业服务”“洛阳人才”等官方微信公众号参与“云端”招聘活动，了解更多招聘详情。此外，每周二、周四上午，洛阳市人力资源市场还在市民之家二楼举办常态化招聘活动，第四季度洛阳市人力资源市场共计有20场线下招聘活动，欢迎广大市民现场参加。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李培博 文/图）