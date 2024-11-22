年均增长6.8%！洛阳外贸跑出“加速度”

10月20日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会，围绕完善高水平对外开放体制机制创新成果，洛阳市商务局相关负责人回答记者提问。 10月20日，洛阳举行高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会，围绕完善高水平对外开放体制机制创新成果，洛阳市商务局相关负责人回答记者提问。 “十四五”以来，洛阳深入实施制度型开放，充分放大自贸区、综保区、跨境电商综试区等开放平台叠加联动效应，推动外贸外资联动发展，逐步构建起“平台引领、制度突破、产业赋能、区域协同”的高水平对外开放新格局。 制度创新成果丰硕。深入实施自贸区洛阳片区提升行动，建立“研究—复制—创新—推广”的链动式创新机制，累计形成改革成果231项，“四链融合”促进洛阳老工业基地转型升级、“三评一审”专利运营模式助力盘活高校存量专利等6项成果为全国首创，“五轮驱动破解民营经济职称评审瓶颈”等24项成果入选河南自贸试验区“最佳实践案例”。 贸易便利化持续提升。聚焦金融服务、监管服务、多式联运等关键环节，推出一系列改革创新举措，有力促进外贸稳量提质，过去四年外贸进出口年均增长6.8%。自贸区在全国率先试行银行外汇展业改革，2025年以来，办理跨境收支业务占全市48%；落地全省首笔跨境金融服务平台银企融资对接业务，融资规模9379万美元、居全省首位。综保区创新试行“一票多车”“保税非保税集拼”监管，通关时长压缩31%。东方红国际陆港加快推进多式联运“一单制”，2024年完成线上运营1.25万标箱，实现物流运输全程“一次委托”、费用“一次结算”、运单“一单到底”。 产业发展成效显著。创新发展数字贸易、服务贸易，促进外贸新业态新模式持续健康发展。全省首创企业委托境外加工贸易结算流程，带动工业设计、工程技术、文化创意等服务外包产业规模迅速壮大，“十四五”期间，全市服务外包合同执行额从5.9亿美元增长到13亿美元，年均增长21.8%。大力发展“跨境电商+产业带”模式，钢制家具成为全国知名跨境电商产业带、亚马逊钢制家具前20名店铺中洛阳占16家，跨境电商进出口额连续4年保持两位数增长。 对外合作持续深化。突出市场化招商理念，健全外商投资全流程服务体系，推动产业链供应链国际合作，“十四五”期间，在洛投资的世界500强企业由103家增加到124家，洛阳实际利用省外境内资金稳居全省前列。深度融入共建“一带一路”，加快内外贸一体化发展，积极推动优势企业在更大范围内整合资源、拓展市场。 下一步，洛阳将深入贯彻落实国家稳外贸稳外资等一系列政策，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，以高水平制度型开放为核心，持续开展首创性、集成性、差异化创新，营造一流营商环境，打造中西部高水平双向开放新高地，为开创现代化洛阳建设新局面贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 孙小蕊 文/图）