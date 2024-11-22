洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省首位！洛阳新增19个地理标志产品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.20 18:57
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国家知识产权局近日发布公告，对全国870个产品予以地理标志产品认定，河南省有120个产品成功入选。其中，洛阳有19个产品入选，数量位居全省首位，充分彰显了在特色资源方面的显著优势。

　　此次洛阳新增的19个地理标志产品分别是：孟津梨、孟津西瓜、孟津葡萄、上戈苹果、洛宁金珠果、嵩县银杏、嵩县皂角刺、新安樱桃、汝阳红薯、汝阳香菇、汝阳甪里艾、汝阳杜仲、汝阳花生、伊川平菇、伊川小米、栾川山茱萸、栾川核桃、偃师葡萄、偃师小麦。

　　地理标志产品是指产自特定地域，其质量、声誉或者其他特性本质上取决于该产地的自然因素、人文因素的产品。获得地理标志产品认定，标志着这些产品将在国家层面得到保护，品牌价值和市场竞争力将实现进一步提升。

　　近年来，洛阳持续加大知识产权保护力度，聚焦特色产业实施“守护品牌”“守护地理标志促进乡村振兴”等行动，深入推进地理标志运用促进工程，强化地理标志品牌建设，提升产品附加值和影响力。同时，持续提升保护效能，严厉打击商标、专利、地理标志侵权假冒违法行为，维护良好市场秩序，切实保障生产经营者合法权益。

　　地理标志作为重要的知识产权形式，既是地方历史文化传承的重要载体，也是推进区域经济发展的有力支撑。洛阳市市场监管局相关负责人表示，此次地理标志产品的成功认定，不仅有助于提升洛阳特色农产品的品牌效应，还将进一步助力农业产业化发展，为乡村振兴注入新动能。下一步，市场监管部门将进一步完善知识产权政策法规体系，建立健全涵盖传统手工艺品、加工食品、道地药材等门类的地理标志培育保护机制，依托区域品牌建设，持续推进地理标志运用促进工程，积极推动地理标志产业实现高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 给生活添彩 为经济赋能
  • 洛阳今日阴天有小雨或零星小雨 最...
  • 陈春江看望慰问正市厅级老同志
  • 洛阳新增333家高新技术企业
  • 洛阳是否会提前供暖？热力集团最...
  • 洛阳坚持以片区化理念 组团式推进...
  • 如愿以偿定居洛阳（“诗魔”白居易）
  • 洛阳持续深化行政审批制度改革 全...
  • 11月1日起，龙门石窟“灯映龙门”...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605