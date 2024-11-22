全省首位！洛阳新增19个地理标志产品

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国家知识产权局近日发布公告，对全国870个产品予以地理标志产品认定，河南省有120个产品成功入选。其中，洛阳有19个产品入选，数量位居全省首位，充分彰显了在特色资源方面的显著优势。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，国家知识产权局近日发布公告，对全国870个产品予以地理标志产品认定，河南省有120个产品成功入选。其中，洛阳有19个产品入选，数量位居全省首位，充分彰显了在特色资源方面的显著优势。

此次洛阳新增的19个地理标志产品分别是：孟津梨、孟津西瓜、孟津葡萄、上戈苹果、洛宁金珠果、嵩县银杏、嵩县皂角刺、新安樱桃、汝阳红薯、汝阳香菇、汝阳甪里艾、汝阳杜仲、汝阳花生、伊川平菇、伊川小米、栾川山茱萸、栾川核桃、偃师葡萄、偃师小麦。

地理标志产品是指产自特定地域，其质量、声誉或者其他特性本质上取决于该产地的自然因素、人文因素的产品。获得地理标志产品认定，标志着这些产品将在国家层面得到保护，品牌价值和市场竞争力将实现进一步提升。

近年来，洛阳持续加大知识产权保护力度，聚焦特色产业实施“守护品牌”“守护地理标志促进乡村振兴”等行动，深入推进地理标志运用促进工程，强化地理标志品牌建设，提升产品附加值和影响力。同时，持续提升保护效能，严厉打击商标、专利、地理标志侵权假冒违法行为，维护良好市场秩序，切实保障生产经营者合法权益。

地理标志作为重要的知识产权形式，既是地方历史文化传承的重要载体，也是推进区域经济发展的有力支撑。洛阳市市场监管局相关负责人表示，此次地理标志产品的成功认定，不仅有助于提升洛阳特色农产品的品牌效应，还将进一步助力农业产业化发展，为乡村振兴注入新动能。下一步，市场监管部门将进一步完善知识产权政策法规体系，建立健全涵盖传统手工艺品、加工食品、道地药材等门类的地理标志培育保护机制，依托区域品牌建设，持续推进地理标志运用促进工程，积极推动地理标志产业实现高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)