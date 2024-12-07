提醒！洛阳机动车驾驶人考试中心部分考试暂停

20日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交管支队获悉，因场地维修和考试系统升级改造，即日起，位于孟津区朝阳镇定鼎大道与文津路交叉口北100米的洛阳机动车驾驶人考试中心部分考试暂停。
暂停考试包括：小车科目二、科目三；大车科目二、科目三。
上述考试暂停期间，该中心理论考试不受影响，考生可拨打电话0379-65505306进行咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
