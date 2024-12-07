洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳持续深化行政审批制度改革 全面提升审批效能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.20 16:13
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　1400余个政务服务事项“全程网办”……洛阳持续深化行政审批制度改革，全面提升审批效能。

　　20日，在洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会上，洛阳市审信局相关负责人就深化行政审批制度改革的创新举措和成效回答记者提问。

　　该负责人表示，“十四五”以来，洛阳持续深化行政审批制度改革，系统规范审批行为、全面提升审批效能，助力全市营商环境持续向好，企业和群众的获得感满意度显著增强。

　　重塑行政审批流程。洛阳以“高效办成一件事”改革为突破口，推动行政审批流程再造、业务系统联通和数据开放共享，全面梳理跨部门跨层级联办事项，创新实施并联审批、联合办理，推动新生儿出生、残疾人服务等32项高频“一件事”实现一次申报、部门协同、限时办结。改革后，审批时限、跑动次数、申报材料分别压减85%、83%、77%，惠及群众55余万人次。

　　深化综合窗口改革。打破部门、事项、领域界限，设置市场准入、住房不动产、社保医保、社会事务、公积金等5个综合受理区、73个综合窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离服务模式，真正实现“一窗通办”。加强标准化建设，编制《综合窗口运行规则》，细化受理标准，压缩自由裁量空间，做到事项审批有标准、受理人员有参照。推动进驻单位对综合窗口工作人员充分授权放权，做到即办事项“窗口现场办结”、特殊复杂事项“后台限时办结”。改革后，窗口减少71个、人员精简181名，窗口工作人员全部持证上岗，有效整合了资源、提升了办事效率。

　　强化数字赋能。强化业务系统集约整合和互联互通，横向打通11个市级自建系统，纵向实现与国家、省政务服务平台对接联通，覆盖PC端、移动端、大厅端、自助端的一体化政务服务体系初见成效。依托身份核验、表单自动填充、证照自动获取等技术，实现1400余个政务服务事项“全程网办”。市级数据共享交换平台累计汇集55个市直部门1742个数据目录、90亿条政务数据，归集电子证照132类、520余万张，营业执照等高频证照在办理756项业务时“免提交”。优化升级“洛快办”APP，更加突出城市服务功能，创新推出文旅服务“一件事”，上线“河洛英才卡”，完善契税补贴、家电汽车以旧换新等高频应用场景，推动更多事项掌上可办、好办快办。

　　下一步，洛阳市审信局将持续深化行政审批制度改革，纵深推进“高效办成一件事”改革和数字政府建设，推动政务服务全面升级、营商环境持续优化，为全市经济社会高质量发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刘宁在洛阳市领导干部会议上强调...
  • 心系文物保护！档案揭秘杨振宁两...
  • 给生活添彩 为经济赋能
  • 最后时刻连扳5球！洛阳女排客场战...
  • 洛阳今日阴天有小雨或零星小雨 最...
  • 镜头里的洛阳记忆：孙德侠影像座...
  • 洛阳新增333家高新技术企业
  • 洛阳市开展秋冬季安全隐患专项排...
  • 冷空气集结！降温10℃！洛阳最新...
  • 洛阳坚持以片区化理念 组团式推进...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605