1400余个政务服务事项“全程网办”……洛阳持续深化行政审批制度改革，全面提升审批效能。

20日，在洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第六场新闻发布会上，洛阳市审信局相关负责人就深化行政审批制度改革的创新举措和成效回答记者提问。

该负责人表示，“十四五”以来，洛阳持续深化行政审批制度改革，系统规范审批行为、全面提升审批效能，助力全市营商环境持续向好，企业和群众的获得感满意度显著增强。

重塑行政审批流程。洛阳以“高效办成一件事”改革为突破口，推动行政审批流程再造、业务系统联通和数据开放共享，全面梳理跨部门跨层级联办事项，创新实施并联审批、联合办理，推动新生儿出生、残疾人服务等32项高频“一件事”实现一次申报、部门协同、限时办结。改革后，审批时限、跑动次数、申报材料分别压减85%、83%、77%，惠及群众55余万人次。

深化综合窗口改革。打破部门、事项、领域界限，设置市场准入、住房不动产、社保医保、社会事务、公积金等5个综合受理区、73个综合窗口，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离服务模式，真正实现“一窗通办”。加强标准化建设，编制《综合窗口运行规则》，细化受理标准，压缩自由裁量空间，做到事项审批有标准、受理人员有参照。推动进驻单位对综合窗口工作人员充分授权放权，做到即办事项“窗口现场办结”、特殊复杂事项“后台限时办结”。改革后，窗口减少71个、人员精简181名，窗口工作人员全部持证上岗，有效整合了资源、提升了办事效率。

强化数字赋能。强化业务系统集约整合和互联互通，横向打通11个市级自建系统，纵向实现与国家、省政务服务平台对接联通，覆盖PC端、移动端、大厅端、自助端的一体化政务服务体系初见成效。依托身份核验、表单自动填充、证照自动获取等技术，实现1400余个政务服务事项“全程网办”。市级数据共享交换平台累计汇集55个市直部门1742个数据目录、90亿条政务数据，归集电子证照132类、520余万张，营业执照等高频证照在办理756项业务时“免提交”。优化升级“洛快办”APP，更加突出城市服务功能，创新推出文旅服务“一件事”，上线“河洛英才卡”，完善契税补贴、家电汽车以旧换新等高频应用场景，推动更多事项掌上可办、好办快办。

下一步，洛阳市审信局将持续深化行政审批制度改革，纵深推进“高效办成一件事”改革和数字政府建设，推动政务服务全面升级、营商环境持续优化，为全市经济社会高质量发展贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 贾臻 文/图）