洛阳是否会提前供暖？热力集团最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳是否会提前供暖？

洛阳市热力集团回复：集中供热的起止时间是件大事，涉及到热源电厂生产安排、供热设施运行调试、供热企业生产运行计划、全市热用户小区用热设备准备等系统工作。

为确保群众温暖过冬，又实现安全、经济、稳定运行，我市在地方法规《洛阳市集中供热条例》中明确了我市供热的起止时间为“每年11月15日零时至次年3月15日24时”，热生产企业、热经营企业不得擅自改变，如遇到异常低温，由市(县)政府决定提前供热或者延期停热。

例如我市2023年采暖期和2024年采暖期，市政府经对气象资料综合研判，分别作出了提前供热和延迟停暖的决定，我公司接到通知后，均不折不扣、认真执行，切实守护了群众温暖。

